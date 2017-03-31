К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой командой
Сборная Бразилии выиграла восемь матчей подряд в отборочном цикле ЧМ-2018 и первой отобралась на турнир, который пройдёт в России.
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После поражения в полуфинале домашнего ЧМ-2014 от немцев со счётом 1:7 в Бразилии были уверены, что их сборная достигла дна. Однако снизу постучали. Через два года на Кубке Америки команда под руководством Дунги умудрилась не выйти из группы с Перу, Эквадором и Гаити. На фоне такого позора самые горячие головы предсказывали, что «селесао» вообще пролетят мимо чемпионата мира 2018 года, но в итоге именно Бразилия первой обеспечила себе путёвку в Россию. Что же произошло за девять месяцев с самой удивительной сборной Южной Америки?
Тренер «народной команды»
Главная причина преображения «кудесников мяча» — смена главного тренера. Победитель ЧМ-1994 Дунга был превосходным центральным полузащитником, настоящим бойцом, любимцем публики, но как тренер он полностью дискредитировал себя. Его назначение вместо Луиса Фелипе Сколари, проигравшего домашний ЧМ-2014, изначально вызывало вопросы и подвергалось критике. Ведь Дунга уже возглавлял национальную команду на чемпионате мира в ЮАР за четыре года до этого и добрался с ней лишь до четвертьфинала, где уступил Нидерландам. Кроме того, имя тренера всплывало в связи с коррупционным скандалом во время ЧМ-2014, что, понятное дело, тоже не добавляло ему сторонников. Но у Дунги была сильная поддержка в руководстве федерации, поэтому и состоялось его возвращение в сборную Бразилии.
В то же время многие болельщики и специалисты были уверены, что «селесао» должен возглавить Тите. Этот специалист не имел серьёзной карьеры футболиста, уже в 27 лет повесил бутсы на гвоздь
55-летний Тите пусть далеко не сразу, но дождался заслуженного контракта со сборной Бразилии. С его приглашения и начались изменения, благодаря которым пятикратные чемпионы мира и ворвались в число реальных претендентов на победу в ЧМ-2018. Дунга оставил своему преемнику команду не только в разобранном состоянии, а ещё и с туманными перспективами в отборочном цикле. При прежнем тренере «селесао» одержали лишь две победы и набрали девять очков в шести турах. Тем поразительнее, какой прогресс у бразильцев с Тите: восемь побед в восьми матчах и разница мячей 25−2!
Дунгу критиковали за формирование состава сборной под влиянием агентов. Сложно судить со стороны, насколько независим его сменщик, но нельзя сказать, что сборная Бразилии сильно поменялась в кадровом смысле. С большинством игроков прежний тренер работал на старте квалификации ЧМ-2018 либо на Кубке Америки. Тите не вызывает защитника «Челси» Давида Луиса, отказывается от услуг уехавших в Китай Халка и Оскара, выпали из обоймы
Зенитовской заменой Халка стал прекрасно знакомый нынешнему тренеру полузащитник Виктор Жулиано, который принял участие в трёх матчах отборочного цикла и записал на свой счёт голевую передачу. Наконец, особо стоит выделить игру Паулиньо. Тите работал с ним ещё в «Коринтиансе», когда клуб из
Сборная, которая работает на Неймара
«Что изменил Тите? Он изменил почти всё», — искренне отмечали счастливые игроки сборной Бразилии после домашней победы над Парагваем, которая обеспечила «селесао» путёвку на ЧМ-2018. Действительно, эта команда напоминает команду Дунги разве что формой да некоторыми именами. По словам Коутиньо, тренер делает особый акцент на том, чтобы игроки атаки активно меняли позиции и максимально быстро двигали мяч, создавая свободное пространство. Фелипе привёл в пример последний, третий, гол в ворота парагвайцев. Ренато Аугусто, Паулиньо и Марсело разыграли потрясающе красивую комбинацию, и защитник забил в результате тонкой передачи партнёра пяткой.
В Бразилии отмечают, что теперь у «селесао», в отличие от времён Дунги, появилась своя философия, собственная игровая модель. Тите сделал ставку на тактическую схему 4−1−4−1, которая давала результат в «Коринтианс» и позволяет лучшего всего реализовывать сильнейшие качества футболистов — высочайшую технику, любовь к контролю мяча. Игра стала более бразильской, если так можно выразиться. При этом Тите практичен. Он очень грамотно организует оборонительные действия команды, почти не пропускающей при новом наставнике. Пара центральных защитников Миранда — Маркиньос получает самые высокие оценки. Наконец, сильной стороной Тите называют умение слушать чужое мнение и готовность к диалогу. Он легко нашёл общий язык с игроками и ладит с прессой, чего не было у Дунги.
Естественно, один из ключевых факторов успеха — контакт с главной звездой сборной Бразилии Неймаром. С самого начала работы Тите его взаимоотношения с форвардом кажутся идеальными. По мнению легендарного нападающего Роналдо, тренер сумел добиться самого важного: создал команду, которая работает на Неймара. Теперь бразильские болельщики уже не кричат игроку «Барселоны» с издёвкой «Марта!», сравнивая его с лидером женской сборной. Сам Неймар первым делом поблагодарил тренера за выход на ЧМ-2018: «Тите — гениальный тренер. Он заслуживает поддержки нашей торсиды, футболистов и всего персонала сборной. Благодаря ему игроки уверены в своих силах».
Крупная победа над сборной Аргентины со счётом 3:0 стала украшением серии «селесао» под руководством Тите. Символично, что принципиального соперника разгромили на том самом стадионе «Минейрао» в
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