Сборная Казахстана по футболу узнала возможных соперников по Лиге наций

Турнир стартует в сентябре 2018-го года, а победитель определится в «финале четырех» в июне 2019-го.

55 футбольных сборных разбиты на четыре дивизиона в соответствии с рейтингом УЕФА.

12 команд с наивысшим рейтингом попадают в группу А, 12 следующих — в B, еще 15 — в лигу C, и 16 худших — в D.

Так, сборная Казахстана по футболу попала в дивизион D (четыре группы по четыре сборные), куда также вошли следующие команды: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Предварительный состав групп составлен на основе последнего промежуточного рейтинга УЕФА от 26 марта 2017 года. Отмечается, что в Лиге наций будет действовать принцип повышения и вылета команд в другие дивизионы.

Предварительный состав остальных дивизионов выглядит следующим образом.

Дивизион A: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;.

Дивизион B: Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;.

Дивизион C: Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.