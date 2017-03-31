5 вопросов Черчесову

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ВОПРОС ПЕРВЫЙ

ЕСТЬ ЛИ У НАС КОСТЯК?

Если нет, то вправе ли мы считать время с августа 2016-го по апрель 2017-го потерянным?

Если да, попробуйте его назвать. У меня не получается. Во всяком случае, на основе проведенных товарищеских матчей.

Свежий пример: против Бельгии в стартовом составе вышли пять новых человек по сравнению с теми, кто с первых минут играл с Кот-д’Ивуаром. После Катара и перед Румынией ротации подверглись четверо.

При этом с октября за сборную по разным причинам не играли Смолов, Шатов и Дзюба — номинально игроки стартового состава на Кубок конфедераций. Теперь выпал из основы Кокорин — нападающий, который с высокой долей вероятности все равно окажется на турнире.

Даже в этих фамилиях легко запутаться, а ведь есть и другие. Те, кто «приостановил» карьеру в сборной (вот еще формулировка!) или восстанавливается после травм, или внезапно потерял практику. Не так важно, виноват в том Черчесов или нет. Важно, как он с вызовами справляется.

Сейчас, за два с половиной месяца до Кубка конфедераций наш костяк существует в виртуальном пространстве. Сборная определилась только с капитаном и моделью. Но модель эту мы все время наигрывали с разными исполнителями.

ВОПРОС ВТОРОЙ

ЧТО НАМ ДАЕТ СХЕМА С 5 ЗАЩИТНИКАМИ?

То, что хотя бы здесь есть определенность, это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы мы четко понимали, какие плоды нам принес переход на схему с пятью защитниками.

Допустим, окончательный выбор Черчесов сделал после Коста-Рики, в матче с которой мы получили четыре мяча. После этого сборная уже постоянно играла по новой схеме. Но смотрите, дальше был Катар — два мяча в наши ворота, Румыния — ноль, Кот-д’Ивуар — два, Бельгия — три. При всем желании прогрессом это не назовешь. Общая забитых и пропущенных (5−7) тоже не в нашу пользу.

Логика понятна: если не хватает качественных центральных защитников, нужно увеличить их количество. Жертвовать кем-то из атакующей группы, чтобы укрепить тыл. Выбрать сочетание — и наигрывать его. Но разве Черчесов определился с этой тройкой? Нет. Только Кудряшов сыграл во всех матчах после Коста-Рики. Партнеры же постоянно менялись — то Васин и Кутепов, то Кутепов и Семенов, то Нойштедтер и Васин. Ясно только то, что оборону строим вокруг Кудряшова.

В общем, ни надежности, ни стабильности переход нам пока не дал. Впереди обеднели, сзади ничего не приобрели. Или другого выхода нет?

ВОПРОС ТРЕТИЙ

НЕ ПОРА ЛИ ЗВАТЬ ДЕНИСОВА?

«В отборе к чемпионату Европы связка Дзагоев — Денисов очень хорошо себя проявила. Игорь сейчас в отличной форме, стоит вернуться к этому варианту. Но Черчесову виднее». Так прокомментировал очередной невызов Денисова его бывший партнер по «Зениту» и сборной Роман Широков, и с этим мнением трудно не согласиться.

Мы жалуемся на слабое поколение, говорим о падении качества футболистов, компенсируем нехватку мастерства оборонительными схемами и ростовскими заготовками. Вместе с тем на ключевую позицию у нас есть человек еще из того, предыдущего поколения. Который по счастливому стечению обстоятельств в свои 32 года далек от статуса ветерана. Возможно, очень скоро Денисов начнет по естественным причинам сдавать, но пока что он вне конкуренции. Высокая скорость, железная хватка, понимание того, что Виталий Мутко недавно назвал «рисунком игры». Однако в сборную Черчесова Денисова не зовут.

Каждый тренер имеет право на непопулярные решения. В Аргентину долгое время не звали Тевеса, Лоран Блан вместе с французской федерацией сознательно отказались от услуг Анелька, Фабио Капелло избавился в «Реале» от Бекхэма и Кассано. Но вы же понимаете, что в Аргентине есть Месси и Агуэро, во Франции у Блана были Бензема и Рибери, а про «Реал» времен Капелло даже говорить не стоит. Черчесов в сборной России просто не может позволить себе такую роскошь, как старые обиды. Кто бы что ни говорил о характере Денисова, в опорной зоне он это как Акинфеев в воротах.

Так не пора ли как-то решить этот вопрос? Есть же масса красивых способов помириться — даже для таких гордых людей.

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ

КАКОВА НАША ЗАДАЧА НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ?

Следующие товарищеские матчи — 5 и 9 июня, с Венгрией и Чили. Считайте, что их нет, потому что эти игры станут частью сбора перед Кубком конфедераций. Первый матч на турнире у нас 17 июня. На долгой дистанции подготовка завершена.

И теперь Россия, как мне кажется, стоит перед важным выбором — либо мы продолжаем стоять на том, что Кубок конфедераций — важный и самодостаточный турнир, либо мы честно признаем: строительство команды только началось, не ждите откровений, мы готовимся к чемпионату мира.

Первый сценарий обязывает поставить четкую задачу — выход из группы, третье место, победа и т. п.

Второй — в некотором смысле развязывает руки.

Но прежде чем сделать этот выбор, надо ответить на….

ВОПРОС ПЯТЫЙ

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ДОВЕРИЕ?

Что бы ни делал тренер, все его начинания рано или поздно оказываются напрасными, если работодатель не видит будущего. Мы доподлинно не знаем, как складываются отношения между Станиславом Черчесовым и Виталием Мутко, но очевидно, что в последнее время в высказываниях главы РФС появились критические нотки. Не исключено, что в РФС прорабатывают «план Б» на случай провала на Кубке конфедераций, и сам факт подготовки такого плана не может не нервировать тренера — особенно такого эмоционального, как Черчесов. Вопрос о доверии — возможно, единственный из всех представленных, который следует адресовать не тренеру, а тому, кто его пригласил. Но ведь очень важно и то, что Черчесов чувствует сам. Даже намек на неуверенность тут же способен отразиться на команде.

ЧЕРЧЕСОВ — ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР, НАБРАВШИЙ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ОЧКОВ В ПЕРВЫХ СЕМИ МАТЧАХ

Сборная России в первых семи матчах под руководством Станислава Черчесова одержала всего две победы, потерпев при этом три поражения. Из 11 тренеров, проработавших с командой больше шести матчей, Черчесов стартовал хуже всех — всего 38,10% набранных очков. Худший тренер в истории сборной Анатолий Бышовец проиграл все шесть встреч, после чего уступил пост Олегу Романцеву, который в 1999 году, наоборот, выдал лучший старт.