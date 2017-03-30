Серхио Гойкочеа представил трофей Кубка конфедераций по футболу в Мехико

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Ранее Кубок конфедераций был представлен в России, Португалии, Австралии и Новой Зеландии.

«За время, прошедшее с 1992 года, Кубок конфедераций превратился в настоящий турнир чемпионов, участие в котором является мечтой любого футболиста. Многие хотели бы принять в нем участие, но к турниру допускаются лишь восемь команд. Россия трудится не покладая рук, чтобы обеспечить наилучшие условия командам, которые приедут туда этим летом. Я уверен, что кубок станет настоящим праздником», — сказал Гойкочеа.

По мнению бывшего футболиста, сборная Мексики имеет неплохие шансы на победу в Кубке конфедераций. «Мексика, участвуя в подобных турнирах, неоднократно доказывала, что всегда претендует на победу, ведь каждый раз она располагала великолепными игроками. Сейчас я могу назвать, к примеру, Чичарито, Джовани дос Сантоса и Карлоса Велу, каждый из которых в любой момент способен решить исход игры. Матчи с мексиканской сборной всегда были тяжелым испытанием для соперников», — добавил Гойкочеа.

Гойкочеа в Мехико сопровождал в прошлом вратарь, а ныне комментатор Хорхе Кампос, а также группа мексиканских волонтеров, которые отправятся на Кубок конфедераций в Россию.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна.