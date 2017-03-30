Мутко: Лига наций по футболу создана для ликвидации проходных товарищеских матчей

Решение о запуске осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году.

«УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций. Сейчас существует два отборочных цикла — к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование», — сказал Мутко.

«Но команды есть не только в Европе, хочется играть, к примеру, с африканскими или южноамериканскими сборными, болельщики этого хотят, а мы имеем такую возможность только на чемпионате мира или Кубке конфедераций», — отметил президент РФС.

Регламент Лиги наций

Согласно регламенту Лиги наций, все 55 европейских команд будут разбиты на четыре дивизиона (А, В, С, D) по рейтингу коэффициентов на момент окончания европейского отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года. В дивизионах А и В выступят по 12 команд, которые будут разделены на четыре группы по три команды, в дивизионе С выступят 15 команд, разделенные на четыре группы. В дивизионе D 16 команд будут разбиты на четыре группы. Окончательный состав дивизионов будут определены 15 ноября — когда завершится отборочный турнир чемпионата мира-2018.

Сборная России по футболу предварительно была определена в дивизион В. По данным рейтинга на 26 марта кроме команды России в этом дивизионе также сыграют сборные Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии. Сильнейший дивизион А составили бы сборные Германии, Франции, Португалии, Бельгии, Испании, Англии, Швейцарии, Италии, Хорватии, Польши, Исландии и Боснии и Герцеговины.

На основании результатов, показанных в Лиге наций, будут распределены четыре оставшиеся путевки на чемпионат Европы 2020 года (20 определятся по итогам отборочного турнира, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года, — команды, занявшие два первых места в 10 группах). Участие в стыковых матчах за четыре места в финальном турнире примут 16 сборных, разбитых на четыре группы по четыре команды, стыковые матчи Лиги наций состоятся в марте 2020 года. «Финал четырех» Лиги наций примет одна из участвующих в нем стран, основное требование — наличие двух стадионов вместимостью не менее 30 тыс. мест, располагающихся на расстоянии не более 150 км друг от друга. Заявочная кампания начнется в декабре 2017 года, а через год будет выбрана страна, которая примет «Финал четырех».

Чемпион Лиги наций будет определяться каждый нечетный год. Те же принципы в отношении Лиги наций и европейской квалификации будут применены в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года, только с учетом другого количества путевок и дат финального турнира. В УЕФА рассчитывают, что Лига наций повысит статус встреч национальных сборных и придаст им дополнительную привлекательность.