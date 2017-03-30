Сборная России предварительно попала в дивизион В футбольной Лиги наций

Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе. Первый турнир пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Победитель определится в июне 2019 года по итогам финального турнира из четырех команд.

Все 55 европейских команд будут разбиты на четыре дивизиона (А, В, С, D) согласно их рейтингу коэффициентов на момент окончания европейского отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года. В дивизионах А и В выступят по 12 команд, которые будут разделены на четыре группы по три команды, в дивизионе С выступят 15 команд, разделенные на три группы по четыре команды и на одну из трех. В дивизионе D 16 команд будут разбиты на четыре группы.

По данным рейтинга на 26 марта кроме команды России во второй дивизион попали сборные Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии. Сильнейший дивизион А составили бы сборные Германии, Франции, Португалии, Бельгии, Испании, Англии, Швейцарии, Италии, Хорватии, Польши, Исландии и Боснии и Герцеговины.

На основании результатов, показанных в Лиге наций, будут распределены четыре оставшиеся путевки на чемпионат Европы 2020 года (20 определятся по итогам отборочного турнира, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года, — команды, занявшие два первых места в 10 группах). Участие в стыковых матчах за четыре места в финальном турнире примут 16 сборных, разбитых на четыре группы по четыре команды, стыковые матчи Лиги наций состоятся в марте 2020 года. «Финал четырех» Лиги наций примет одна из участвующих в нем стран, основное требование — наличие двух стадионов вместимостью не менее 30 тыс. мест, располагающихся на расстоянии не более 150 км друг от друга. Заявочная кампания начнется в декабре 2017 года, а через год будет выбрана страна, которая примет «Финал четырех».

Чемпион Лиги наций будет определяться каждый нечетный год. Те же принципы в отношении Лиги наций и европейской квалификации будут применены в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года, только с учетом другого количества путевок и дат финального турнира. В УЕФА рассчитывают, что Лига наций повысит статус встреч национальных сборных и придаст им дополнительную привлекательность.