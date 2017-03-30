Евгений Бушманов: Россия играла в современный футбол
Старший тренер молодежной сборной России в интервью «СЭ» подвел итоги первых матчей во главе команды.
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— Вы начали в сборной с двух побед — над Румынией и Норвегией. Лучшего дебюта не придумать.
— Результатом доволен. А вот качество игры в обеих встречах было разным. В матче с Румынией показали хороший футбол. С норвежцами действовали похуже.
— В чем это заключается?
— Произошли большие изменения в составе. Хотели задействовать максимальное количество футболистов.
— При этом четыре игрока — Шанбиев, Лихачев, Жигулев и Мелкадзе — выходили в старте в обеих играх. Делаете на них ставку?
— Неправильно говорить, что
— Какую схему использовали?
— 4−2−3−1. Ей и будем придерживаться.
— В каком матче пришлось тяжелее?
— С норвежцами. Хотя уровень соперников примерно одинаковый — это организованные команды.
— А если сравнить с вашей командой?
— Наши ребята сильнее.
— Кто можете выделить из состава?
— Доволен отношением к работе каждого. Во встрече с Румынией здорово проявили себя Жигулев, Мелкадзе и Зуев. Саша вышел на замену очень ярко, забил два мяча. Во второй игре отмечу тех же Жигулева с Мелкадзе и Жемалетдинова.
— Все ли из кандидатов смогли приехать в Испанию?
— К сожалению, были травмы. В последний момент пришлось менять Никиту Чернова («Енисей»), Павла Шакуро («Тюмень»), Алексея Гасилина («Амкар»). Максим Кузьмин («Динамо») приехал, но работать в полную силу не смог.
ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТЬ С УЗБЕКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ
— Условия в Марбелье устроили?
— Все было на высоком уровне, никаких нареканий.
— Что отметите со знаком плюс по итогам сбора?
— Довольны тренировочным процессом и играми. Ребята работали с большим желанием, которое и продемонстрировали в боевых условиях. Играли в современный футбол: быстрый, интенсивный и агрессивный. И одержали заслуженные победы.
— Какие есть минусы?
— Идеального ничего не бывает. Тем более, это наш первый сбор. Работы еще много. В первую очередь надо улучшать качество игры.
— За Румынию играл сын легендарного Хаджи. Знали об этом?
— В курсе. Похож ли он на отца? В игре с нами он был незаметен. Наши ребята заслуженно победили, не позволили проявить сопернику себя.
— С румынами вы угадали с заменами — Зуев, едва выйдя на поле, за минуту оформил дубль, Чалов тоже достаточно быстро забил. Предчувствие?
— Такого нет (смеется). Эти замены — плановые, хотели дать ребятам определенное игровое время. Они хорошо вошли в игру, усилили команду.
— Кто следующий соперник России?
— Есть предварительные договоренности о гостевом матче с Узбекистаном 28 мая и домашнем с Турцией 1 июня. В ближайшее время, после подписания официальных бумаг, все станет известно.
— Сбор у команды где пройдет?
— Планируем работать в Москве.
— В Узбекистане в это время года достаточно жарко. Не опасаетесь погодных условий?
— Наоборот, это станет хорошей проверкой для команды.
ЗУЕВ СПОСОБЕН ДОРАСТИ ДО ГЛАВНОЙ СБОРНОЙ
— Шейдаев, принявший решение играть за Азербайджан, мог бы помочь молодежной сборной?
— Сейчас не имеет смысла говорить об этом. Он принял такое решение, будем его уважать.
— В прошлом году Зуеву предлагали играть за Казахстан. Общались с ним по этому поводу?
— Не говорили на эту тему. Мне бы хотелось, чтобы Саша играл за Россию. У него есть потенциал, чтобы дорасти до главной команды страны.
— На кого из ваших игроков может уже сейчас рассчитывать Черчесов?
— Не хотелось бы говорить по персоналиям. Станислав Саламович будет смотреть, выбирать. К тому же его команда только формируется, идет поиск игры. Есть, к примеру, Головин, который и нам подходит по возрасту, но выступает за главную команду. И вызов этот Александр заслужил.
— С Черчесовым успели пообщаться подробно?
— Пока еще нет. Мы только вернулись из Испании, так что разговор еще будет.
— Поддерживаете контакты с тренерами юношеских сборных?
— Общаемся постоянно. Сегодня, кстати, состоится встреча.
— За командой 2000 года, которая не пробилась в финальный турнир чемпионата Европы, следили?
— К сожалению, матчей не видел. Знаю только результат. Жаль, что так получилось. Но разбирать и рассуждать, почему так получилось, еще предстоит.
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