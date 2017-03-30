Евгений Бушманов: Россия играла в современный футбол

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— Вы начали в сборной с двух побед — над Румынией и Норвегией. Лучшего дебюта не придумать.

— Результатом доволен. А вот качество игры в обеих встречах было разным. В матче с Румынией показали хороший футбол. С норвежцами действовали похуже.

— В чем это заключается?

— Произошли большие изменения в составе. Хотели задействовать максимальное количество футболистов.

— При этом четыре игрока — Шанбиев, Лихачев, Жигулев и Мелкадзе — выходили в старте в обеих играх. Делаете на них ставку?

— Неправильно говорить, что кому-то гарантировано место в составе. Так сложилось, что именно эти ребята сыграли с первых минут. На некоторых позициях у нас есть по два-три кандидата, поэтому была ротация. За этот сбор появилось более полное представление о каждом футболисте. Есть понимание, на кого станем опираться в будущем.

— Какую схему использовали?

— 4−2−3−1. Ей и будем придерживаться.

— В каком матче пришлось тяжелее?

— С норвежцами. Хотя уровень соперников примерно одинаковый — это организованные команды.

— А если сравнить с вашей командой?

— Наши ребята сильнее.

— Кто можете выделить из состава?

— Доволен отношением к работе каждого. Во встрече с Румынией здорово проявили себя Жигулев, Мелкадзе и Зуев. Саша вышел на замену очень ярко, забил два мяча. Во второй игре отмечу тех же Жигулева с Мелкадзе и Жемалетдинова.

— Все ли из кандидатов смогли приехать в Испанию?

— К сожалению, были травмы. В последний момент пришлось менять Никиту Чернова («Енисей»), Павла Шакуро («Тюмень»), Алексея Гасилина («Амкар»). Максим Кузьмин («Динамо») приехал, но работать в полную силу не смог.

ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТЬ С УЗБЕКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ

— Условия в Марбелье устроили?

— Все было на высоком уровне, никаких нареканий.

— Что отметите со знаком плюс по итогам сбора?

— Довольны тренировочным процессом и играми. Ребята работали с большим желанием, которое и продемонстрировали в боевых условиях. Играли в современный футбол: быстрый, интенсивный и агрессивный. И одержали заслуженные победы.

— Какие есть минусы?

— Идеального ничего не бывает. Тем более, это наш первый сбор. Работы еще много. В первую очередь надо улучшать качество игры.

— За Румынию играл сын легендарного Хаджи. Знали об этом?

— В курсе. Похож ли он на отца? В игре с нами он был незаметен. Наши ребята заслуженно победили, не позволили проявить сопернику себя.

— С румынами вы угадали с заменами — Зуев, едва выйдя на поле, за минуту оформил дубль, Чалов тоже достаточно быстро забил. Предчувствие?

— Такого нет (смеется). Эти замены — плановые, хотели дать ребятам определенное игровое время. Они хорошо вошли в игру, усилили команду.

— Кто следующий соперник России?

— Есть предварительные договоренности о гостевом матче с Узбекистаном 28 мая и домашнем с Турцией 1 июня. В ближайшее время, после подписания официальных бумаг, все станет известно.

— Сбор у команды где пройдет?

— Планируем работать в Москве.

— В Узбекистане в это время года достаточно жарко. Не опасаетесь погодных условий?

— Наоборот, это станет хорошей проверкой для команды.

ЗУЕВ СПОСОБЕН ДОРАСТИ ДО ГЛАВНОЙ СБОРНОЙ

— Шейдаев, принявший решение играть за Азербайджан, мог бы помочь молодежной сборной?

— Сейчас не имеет смысла говорить об этом. Он принял такое решение, будем его уважать.

— В прошлом году Зуеву предлагали играть за Казахстан. Общались с ним по этому поводу?

— Не говорили на эту тему. Мне бы хотелось, чтобы Саша играл за Россию. У него есть потенциал, чтобы дорасти до главной команды страны.

— На кого из ваших игроков может уже сейчас рассчитывать Черчесов?

— Не хотелось бы говорить по персоналиям. Станислав Саламович будет смотреть, выбирать. К тому же его команда только формируется, идет поиск игры. Есть, к примеру, Головин, который и нам подходит по возрасту, но выступает за главную команду. И вызов этот Александр заслужил.

— С Черчесовым успели пообщаться подробно?

— Пока еще нет. Мы только вернулись из Испании, так что разговор еще будет.

— Поддерживаете контакты с тренерами юношеских сборных?

— Общаемся постоянно. Сегодня, кстати, состоится встреча.

— За командой 2000 года, которая не пробилась в финальный турнир чемпионата Европы, следили?

— К сожалению, матчей не видел. Знаю только результат. Жаль, что так получилось. Но разбирать и рассуждать, почему так получилось, еще предстоит.