Основа условна. Почему костяк сборной России плохо просматривается

26 июля 2012 года Фабио Капелло заключил контракт с Российским футбольным союзом, а уже 1 августа изумил общественность расширенным списком своей новой сборной — на целых 36 персон! Допускаю, что некоторые фамилии из этого перечня не говорили маститому «алленаторе» ровным счётом ничего, и при его составлении он в большей степени ориентировался на рекомендации местных коллег, нежели собственные познания в области нашего «ногомяча». Главное другое — итальянец оперативно разобрался, что к чему, и быстро вычленил из общей массы костяк команды.



В первых пяти играх на новом месте Капелло задействовал чуть больше половины фигурантов августовского списка — всего 20 футболистов. Им Дон Фабио и был обязан, возможно, самым ярким отрезком своего российского приключения — одной «товарищеской» ничьей и четырьмя подряд «отборочными» победами, в том числе крупной в Израиле и минимальной — над Португалией. С тех пор соперников категории «топ» Россия на официальном уровне не побеждала.



Леонид Слуцкий заступил на вахту в национальной команде, чётко представляя себе очертания стартового состава. В итоге концовку отборочного турнира ЧМ-2014 на своих плечах вытащили 19 футболистов. Определённость в кадровом вопросе обусловила стабильность результатов и вылилась в пять побед кряду — четыре в квалификационных матчах и одну в контрольном. Что характерно, опять-таки над Португалией, пускай и без Роналду.

Только в шестом по счёту матче Слуцкий устроил широкий смотр резерва — и тотчас же проиграл, хорватам в Ростове-на-Дону. Следующий рисковый эксперимент — теперь тактического свойства — привёл к фиаско на Евро-2016.



Черчесов стартовал в сборной при принципиально иных обстоятельствах. Схожей была только атмосфера — всеобщего самобичевания и разочарования предыдущим этапом. Основным преимуществом Станислава Черчесова перед предшественниками было отсутствие турнирного давления. До поры до времени он мог спокойно моделировать игру и тестировать кандидатов, не придавая особого значения цифрам на табло.



Давление на тренера и команду начало нарастать по мере приближения большого турнира. За два с половиной месяца до старта Кубка конфедераций впечатления монолитной, сыгранной команды хозяйка турнира по-прежнему не производит. Поиск — самой себя и людей, достойных носить майку с двуглавым орлом на груди — затягивается. Пара мартовских спаррингов это ощущение только усилила.



Во втором полугодии 2016-го Черчесов проверил в деле 32 игроков: одного добавь — три состава для двусторонок наберётся. В 2017-м «кастинг» продолжился: Головин вернулся в сборную после краткосрочного «забвения», Бухаров — после длительного. Участие тёзок к матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией ещё больше запутало наших соперников по летним игрищам: поди разбери, где у этих русских основа, где — резерв. Бог с ними, с противниками. Вырисовался ли каркас команды в голове у нашего тренера — вот в чём вопрос. Веского утвердительного ответа на него последние встречи не дали.



На данный момент неоспоримо одно: Акинфеев был и остаётся безоговорочно первым номером сборной. Пожалуй, только ему удалось выйти из французской передряги с неподпорченной репутацией. Над остальными позициями — сплошные вопросительные знаки. Кто сформирует тройку стопперов? Кто станет для сборной вторым Денисовым в опорной зоне (первый, напомню, ещё в пору совместной динамовской деятельности вышел из доверия у Черчесова)? Кто составит пару форвардов после выздоровления Смолова и Дзюбы? Наконец, как быть с Самедовым — единственным игроком, не пропустившим ни матча при новой «власти», — после окончательного урегулирования «дела Фернандеса»? Короче говоря, ясно, что ничего не ясно.



Ещё недавно казалось, что времени у Черчесова вагон. Относительно предшественников так оно и было. А вишь ты — ничего почти и не осталось. Впереди пара спаррингов — и старт Кубка конфедераций. Тут уже не опыты ставить — интенсивно сыгрываться надо. Венгрия с Чили — это уже не просто контрольные — предэкзаменационные работы. Их будут оценивать по совокупности факторов результат/качество и куда строже мартовских игр.