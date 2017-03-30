Футбольная неделя в честь Кубка конфедераций пройдет в Калининграде

«Калининград — город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, не может остаться в стороне от такого масштабного спортивного события, как Кубок конфедераций. Потому принято решение провести на стадионе “Балтика” Калининградскую футбольную неделю», — рассказал Ермак. Участников спортивной недели ожидают футбольный бильярд, соревнования по пенальти, выступления фристайлеров, другие интересные состязания и конкурсы. На главном стадионе обустроят детскую зону, а также стрит-фуд.

Ключевым событием спортивного праздника станет 24-часовой футбольный марафон, участие в котором смогут принять как профессионалы, так и любители разных возрастных категорий. Все желающие смогут посмотреть матчи турнира на большом экране, который установят на «Балтике».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах — Москва, Казань, Сочи и Санкт- Петербург. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.