Матч Россия — Бельгия состоялся 28 марта в Сочи и завершился со счётом 3:3.



«РФС — молодцы. По возвращении в Бельгию представители бельгийской футбольной ассоциации созвонились со мной и выразили восторг от того, как их встретили в России, от организации и проведения матча. Им понравилось абсолютно всё. В первую очередь дружеское и тёплое отношение как официальных лиц, так и болельщиков. Инфраструктура — на высшем уровне. Бельгийцы сказали, что с удовольствием готовы продолжать дружеские связи. Мои товарищи испанец Роберто Мартинес и француз Тьерри Анри, а также вся бельгийская официальная делегация очень позитивно восприняли поездку в Россию. Через год мы увидим их в России ещё раз — теперь на чемпионате мира.



Хотел бы обратить внимание, что против сборной России играла сборная Бельгии, у которой неограниченная глубина состава. В Бельгии нет лимита на легионеров, и при этом у них в сборной чуть ли не по пять топ-игроков на каждую позицию. Сравните со сборной России. Говорю это к тому, что уже сейчас нужно делать “дорожную карту” с переходным периодом на сезон-2017/18 с лимитом на легионеров по схеме “10+15”. А после чемпионата мира в 2018 году лимит нужно и вовсе отменить».