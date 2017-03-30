Экс-игрок сборной Украины Назаренко завершил карьеру и стал тренером

37-летний специалист вошёл в тренерский штаб молодёжного состава днепровской команды и сегодня принял участие в первой тренировке в новой для себя роли.



«Я принял решение начать новый этап в карьере и жизни. Перешёл на тренерскую работу. Ещё некоторое время назад я поступил на курсы, где учусь на лицензию категорий Б и А, и сейчас получил возможность набираться опыта. Рад, что это происходит в родной команде. Потихоньку осваиваюсь в новой роли и буду всеми силами работать на благо «Днепра», — цитирует Назаренко пресс-служба «Днепра».



Назаренко дебютировал в основном составе «Днепра» в октябре 1999 года. С тех пор он провёл за днепровский клуб в высшей лиге чемпионата Украины 272 матча, в которых забил 54 мяча. Последний раз на поле в футболке «Днепра» Назаренко вышел 22 октября 2016 года в выездном матче с «Волынью».

Кроме того, Назаренко играл в «Таврии», «Черноморце» и «Металлисте». В составе сборной Украины провёл 41 матч, забил 11 мячей.