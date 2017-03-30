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https://sport.mail.ru/news/football-national/29258034/
30 марта 2017, 15:40 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорокин: Временные трибуны «Фишта» могут быть частично закрыты на Кубок конфедераций

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Временные трибуны футбольного стадиона «Фишт» в Сочи на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года могут быть задействованы не в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Стадион сейчас вмещает 484 тысячи зрителей. Увеличить
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Стадион «Фишт» сейчас вмещает 48,4 тысячи зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. В некоторых СМИ появились вопросы по безопасности этих трибун, поскольку выглядят они очень открыто.

«Мы еще обсуждаем вопрос их использования с Международной федерацией футбола (ФИФА). Сейчас нельзя сказать, будут ли временные трибуны задействованы полностью, возможно, частично превратим их в своего рода рекламные носители. Речь о рядах, расположенных на уровне табло стадиона и выше. У арены достаточная вместимость даже без части этих трибун», — сказал Сорокин.

Стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года, и чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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