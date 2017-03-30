Сорокин: Временные трибуны «Фишта» могут быть частично закрыты на Кубок конфедераций

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Стадион «Фишт» сейчас вмещает 48,4 тысячи зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. В некоторых СМИ появились вопросы по безопасности этих трибун, поскольку выглядят они очень открыто.

«Мы еще обсуждаем вопрос их использования с Международной федерацией футбола (ФИФА). Сейчас нельзя сказать, будут ли временные трибуны задействованы полностью, возможно, частично превратим их в своего рода рекламные носители. Речь о рядах, расположенных на уровне табло стадиона и выше. У арены достаточная вместимость даже без части этих трибун», — сказал Сорокин.

Стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года, и чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.