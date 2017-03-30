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30 марта 2017, 15:36 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Королевский футбольный союз Нидерландов начал переговоры с ван Галом

Руководство голландского королевского футбольного союза начало переговоры с бывшим главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом, который может войти в состав союза.

Руководство голландского королевского футбольного союза начало переговоры с бывшим главным тренером сборной Нидерландов Луи ван <span class=error>Галом</span> который может войти в состав союза. Увеличить
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Об этом сообщает NU.

Луи ван Гала сватали в сборную Нидерландов на должность советника, после того как в отставку был отправлен Данни Блинд. Глава королевского футбольного союза Михаэль ван Праг настаивает на том, что ван Гал может стать председателем KNVB.

«Я вижу новую структуру, в которой ван Гал либо будет входить в наблюдательный совет, либо станет генеральным директором, а возможно, председателем. Вот как я это всегда представлял», — сказал ван Праг.

В ряде голландских СМИ сообщили, что именно слово ван Гала будет решающим при назначении нового главного тренера. Ранее на тренерский мостик сборной Нидерландов сватали Рональда Кумана («Эвертон») и Франка де Бура (без клуба).

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