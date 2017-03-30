Королевский футбольный союз Нидерландов начал переговоры с ван Галом

Об этом сообщает NU.



Луи ван Гала сватали в сборную Нидерландов на должность советника, после того как в отставку был отправлен Данни Блинд. Глава королевского футбольного союза Михаэль ван Праг настаивает на том, что ван Гал может стать председателем KNVB.



«Я вижу новую структуру, в которой ван Гал либо будет входить в наблюдательный совет, либо станет генеральным директором, а возможно, председателем. Вот как я это всегда представлял», — сказал ван Праг.



В ряде голландских СМИ сообщили, что именно слово ван Гала будет решающим при назначении нового главного тренера. Ранее на тренерский мостик сборной Нидерландов сватали Рональда Кумана («Эвертон») и Франка де Бура (без клуба).