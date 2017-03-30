Пять компаний получили от ФИФА права на показ в Африке КК-2017 и ЧМ-2018

Об этом сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.



Тендер был запущен 21 октября 2016 года. Права на трансляции получили следующие компании: Econet Media (во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР), Supersport (платное телевидение на всей территории Африки), SABC (ЮАР), StarTimes (платное телевидение во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР) и CANAL+ (платное телевидение во всех странах во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР и Нигерии).



«Мы рады сотрудничать с нашими партнёрами, которые будут освещать данные события во всех странах тропической Африки. Рады, что миллионы любителей футбола смогут насладиться различными событиями ФИФА», — сказал коммерческий директор Филипп Ле Флок.



Посмотреть матчи, проходящие под эгидой ФИФА, смогут жители Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республики, Чад, Конго, Конго ДР, Кот-д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Эфиопии, Габона, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинея-Бисау, Кении, Лесото, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Маврикии, Мозамбика, Намибии, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Южной Африки, Свазиленда, Танзании, Того, Уганды, Замбии и Зимбабве.



Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.