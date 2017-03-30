Пять компаний получили от ФИФА права на показ в Африке КК-2017 и ЧМ-2018
ФИФА предоставила пяти телевизионным компаниям права на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года на территории 42 стран Африки к югу от пустыни Сахары.
Об этом сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.
Тендер был запущен 21 октября 2016 года. Права на трансляции получили следующие компании: Econet Media (во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР), Supersport (платное телевидение на всей территории Африки), SABC (ЮАР), StarTimes (платное телевидение во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР) и CANAL+ (платное телевидение во всех странах во всех странах к югу от Сахары, кроме ЮАР и Нигерии).
«Мы рады сотрудничать с нашими партнёрами, которые будут освещать данные события во всех странах тропической Африки. Рады, что миллионы любителей футбола смогут насладиться различными событиями ФИФА», — сказал коммерческий директор Филипп Ле Флок.
Посмотреть матчи, проходящие под эгидой ФИФА, смогут жители Анголы, Бенина, Ботсваны,
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве,
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