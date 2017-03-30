Кубок Конфедераций: Чили увидит российские клубы, Мексика возьмет сборную «Порту»
«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке Конфедераций-2017.
МЕКСИКА: СБОРНАЯ «ПОРТУ».
Мексиканцы захватили лидерство в отборочной группе ЧМ-2018, победив
А еще мексиканцы снова завоевали доверие публики. Болельщики никак не могли простить команде выступление на юбилейном Кубке Америки. Тогда Мексика безвольно проиграла чилийцам со счетом 0:7. Масштаб катастрофы чуть меньше, чем бразильские 1:7, но по уверенности команды это сильно ударило.
В игре с
Впрочем, после матча с Тринидадом торжественный тон немного сник. Картину подпортил скромный счет 1:0, не слишком красивая игра, и спорное судейство. На эту тему тут же придумали множество мемов.
«Игрок матча».
Интересный факт: за Мексику выступают сразу четыре футболиста «Порту» (один, Диего Рейес пока в аренде в клубе «Эспаньол»). Трое — почти на сто процентов игроки стартового состава: Мигель Лайюн, Хесус Корона и Эктор Эррера. В пору говорить, что в Россию пожалует не сборная Мексики, а меленькая копия «Порту».
ЧИЛИ: ПИЦЦИ ЕДЕТ СМОТРЕТЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ.
Чили начинает подготовку к Кубку Конфедераций.
Также известно, что Чили не будет базироваться в одном месте весь турнир, и собирается переезжать из города в город. «У нас нет
Пока дата вылета в Россию не подтверждена, но Пицци намерен приехать пораньше, чтобы посмотреть на стадионы, оценить инфраструктуру и логистику. А еще специалист планирует увидеть в деле сборную Станислава Черчесова или съездить на матч
По товарищеским матчам команды никаких изменений: 2 июня —
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