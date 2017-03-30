Кубок Конфедераций: Чили увидит российские клубы, Мексика возьмет сборную «Порту»

МЕКСИКА: СБОРНАЯ «ПОРТУ».

Мексиканцы захватили лидерство в отборочной группе ЧМ-2018, победив Коста-Рику, а также Тринидад и Тобаго. Первый матч стал звездным часом Хавьера Эрнандеса. Нападающий забил 46-й гол за сборную и сравнялся с лучшим форвардом в истории мексиканского футбола Харедом Борхетти.

А еще мексиканцы снова завоевали доверие публики. Болельщики никак не могли простить команде выступление на юбилейном Кубке Америки. Тогда Мексика безвольно проиграла чилийцам со счетом 0:7. Масштаб катастрофы чуть меньше, чем бразильские 1:7, но по уверенности команды это сильно ударило.

В игре с Коста-Рикой аплодисментов было определенно больше, чем свиста. «Гиганты КОНКАКАФ проснулись», — тут же написали местные газеты. В стране уверены: на Кубке Конфедераций сборная поборется за победу.

Впрочем, после матча с Тринидадом торжественный тон немного сник. Картину подпортил скромный счет 1:0, не слишком красивая игра, и спорное судейство. На эту тему тут же придумали множество мемов.

«Игрок матча».

Интересный факт: за Мексику выступают сразу четыре футболиста «Порту» (один, Диего Рейес пока в аренде в клубе «Эспаньол»). Трое — почти на сто процентов игроки стартового состава: Мигель Лайюн, Хесус Корона и Эктор Эррера. В пору говорить, что в Россию пожалует не сборная Мексики, а меленькая копия «Порту».

ЧИЛИ: ПИЦЦИ ЕДЕТ СМОТРЕТЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ.

Чили начинает подготовку к Кубку Конфедераций. Во-первых, Федерация футбола вместе с главным тренером Хуаном Антонио Пицци определят дату начала тренировочного сбора. Вероятно, он стартует 22 мая, на следующий день после завершения чемпионата страны.

Также известно, что Чили не будет базироваться в одном месте весь турнир, и собирается переезжать из города в город. «У нас нет какой-то одной базы, будем переезжать с места на место. Но это не проблема, у ФИФА все продумано, нам предложили базы и отели», — заявили изданию El Grafico в сборной.

Пока дата вылета в Россию не подтверждена, но Пицци намерен приехать пораньше, чтобы посмотреть на стадионы, оценить инфраструктуру и логистику. А еще специалист планирует увидеть в деле сборную Станислава Черчесова или съездить на матч какого-нибудь российского клуба.