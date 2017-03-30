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30 марта 2017, 15:15 | Футбол: Сборные | РБК-Спорт

Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи сборных

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл проводить лишь раз в два года.

Тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает что такие матчи имеет смысл проводить лишь раз в два года. Увеличить
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По мнению Моуринью, товарищеские матчи увеличивают нагрузку на футболистов, которая и так достаточно велика. Кроме того, дополнительные матчи приводят к травмам.

«Я совершенно против товарищеских матчей. Их стоит отменить. По-моему, товарищеские матчи для сборных имеют смысл только в финальной стадии подготовки к большим турнирам. В последние пару недель перед Евро или чемпионатами мира в них есть толк. Однако в середине сезона, в дни, когда проводятся отборочные матчи, проводить еще и товарищеские игры не стоит. В этом просто нет смысла. К тому же такие матчи редко бывают по-настоящему напряженными, так что я не большой их фанат. Впрочем, может быть, когда-нибудь я стану тренером сборной и не буду относиться к товарищеским матчам так критично», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Защитники «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг и Фил Джонс вернулись с травмами из сборной. Джонс повредил палец в столкновении со Смоллингом на тренировке, а сам Смоллинг из-за проблем с ногой не смог доиграть товарищеский матч против Германии и также выбыл из строя.

Оба игрока после этого пропустили отборочный матч против Литвы, что заставило Моуринью усомниться в необходимости товарищеских матчей — из-за травм, полученных в товарищеской игре, сборная Англии потеряла ключевых футболистов на официальный матч.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вест Хэма». Пока неизвестно, смогут ли Джонс и Смоллинг принять участие в этой игре. В таблице «МЮ» идет на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
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