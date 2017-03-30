Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи сборных
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл проводить лишь раз в два года.
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По мнению Моуринью, товарищеские матчи увеличивают нагрузку на футболистов, которая и так достаточно велика. Кроме того, дополнительные матчи приводят к травмам.
«Я совершенно против товарищеских матчей. Их стоит отменить.
Защитники «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг и Фил Джонс вернулись с травмами из сборной. Джонс повредил палец в столкновении со Смоллингом на тренировке, а сам Смоллинг
Оба игрока после этого пропустили отборочный матч против Литвы, что заставило Моуринью усомниться в необходимости товарищеских матчей —
В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вест Хэма». Пока неизвестно, смогут ли Джонс и Смоллинг принять участие в этой игре. В таблице «МЮ» идет на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
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