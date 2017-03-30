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30 марта 2017, 14:53 | Футбол: Сборные | ТАСС

Случаев проноса запрещенного оборудования на матч Россия — Бельгия в Сочи не зафиксировано

КРАСНОДАР, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Служба безопасности на товарищеском футбольном матче между сборными России и Бельгии не допустили проноса запрещенного оборудования. Об этом сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Сборная России во вторник в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.

«Случаев проноса запрещенного оборудован не было. Не было проноса файеров. Все службы безопасности отработали на высоком уровне. На было того, что повредило бы самому мероприятию», — сказала она.

На первом матче на стадионе «Фишт», по данным минспорта края, задействовали 176 волонтеров, дежуривших в чаше стадиона, 85 медработников, 640 контролеров — распорядителей и 160 сотрудников частных охранных предприятий. Возле стадиона организовали парковку для более 5,6 тыс. автомобилей.

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