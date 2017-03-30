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30 марта 2017, 13:54 | Футбол: Сборные | ТАСС

Перевод на пресс-конференциях Кубка конфедераций и ЧМ будет осуществляться на 9 языков

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Использование центра удаленного перевода подразумевает, что перевод на пресс-конференциях на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года может осуществляться единовременно на девять различных языков.

Центр удаленного перевода будет использован впервые в истории проведения крупного международного мероприятия в России. Увеличить
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Об этом на форуме, посвященном информационно-коммуникационным технологиям чемпионата мира, сообщил руководитель управления лингвистических услуг оргкомитета «Россия-2018» Андрей Моисеев.

«Единый центр, откуда осуществляется перевод, во время Кубка конфедераций будет располагаться в Санкт-Петербурге, а во время чемпионата мира — в Москве. У ФИФА есть политика официальных языков — это английский, французский, немецкий, испанский. К ним добавляется язык страны — организатора, а также языки стран — участников и языки тренеров команд. Получается, что перевод может осуществляться одновременно на девять языков», — рассказал Моисеев, добавив, что максимальное число языков, на которые переводились пресс- конференции на двух предыдущих чемпионатах мира, достигало шести.

Моисеев отметил, что центр удаленного перевода будет использован впервые в истории проведения крупного международного мероприятия в России. «Будет использована самая большая команда — более 50 переводчиков на более чем 40 дней. Всего в период чемпионата мира будет более 300 мероприятий с синхронным переводом из центра. Планируется, что перевод будет осуществляться на более чем 12 языков», — сообщил Моисеев.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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