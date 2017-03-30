Перевод на пресс-конференциях Кубка конфедераций и ЧМ будет осуществляться на 9 языков
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Использование центра удаленного перевода подразумевает, что перевод на
пресс-конференциях на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года может осуществляться единовременно на девять различных языков.
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Об этом на форуме, посвященном
«Единый центр, откуда осуществляется перевод, во время Кубка конфедераций будет располагаться в
Моисеев отметил, что центр удаленного перевода будет использован впервые в истории проведения крупного международного мероприятия в России. «Будет использована самая большая команда — более 50 переводчиков на более чем 40 дней. Всего в период чемпионата мира будет более 300 мероприятий с синхронным переводом из центра. Планируется, что перевод будет осуществляться на более чем 12 языков», — сообщил Моисеев.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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