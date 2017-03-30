Серхио Рамос за применение системы видеопомощника арбитра
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился мнением об использовании системы видеопомощника арбитра (VAR) во время матчей.
Видеоассистенты помогли главному арбитру товарищеского матча Франция — Испания (0:2) разобраться в нескольких спорных ситуациях. В том числе был отменён гол французов в ворота испанцев, забитый из офсайда.
«Я уже говорил, что использование видеоповторов нужно приветствовать, если это помогает принимать верные решения. В нашем матче с французами VAR сыграла определяющую роль в том, чтобы отменить гол соперника и засчитать наш. Так что я высказываюсь в пользу применения VAR. Конечно, от этого может быть и
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