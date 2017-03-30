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30 марта 2017, 13:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Серхио Рамос за применение системы видеопомощника арбитра

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился мнением об использовании системы видеопомощника арбитра (VAR) во время матчей.

Видеоассистенты помогли главному арбитру товарищеского матча Франция — Испания (0:2) разобраться в нескольких спорных ситуациях. В том числе был отменён гол французов в ворота испанцев, забитый из офсайда.

«Я уже говорил, что использование видеоповторов нужно приветствовать, если это помогает принимать верные решения. В нашем матче с французами VAR сыграла определяющую роль в том, чтобы отменить гол соперника и засчитать наш. Так что я высказываюсь в пользу применения VAR. Конечно, от этого может быть и что-то потеряно из сущности футбола, но если речь идёт о голе или грубой игре в официальных матчах, то 5−10 секунд ничего не испортят», — приводит слова Рамоса AS.

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