Головко: Перед молодежной сборной ставятся амбициозные задачи

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«Если говорить про последние игры, то, наверное, по пятибалльной системе можно четверку поставить. Провели две очень качественные игры. И в первой, и во второй мы пропускали мячи, но потом отыгрывались и могли побеждать.

Общий тонус и общее состояние мне понравились, как и желание ребят. Так что сбор прошел хорошо.

Далее у нас турнир Лобановского. Скорее всего, в соперниках будут черногорцы, словенцы и финны. Пока так, предварительно.

После этого перед первым туром будет сбор, сыграем с одной из клубных команд — скорее всего, это будет в августе. И в сентябре у нас два выездных матча — уже начинается отбор. Задачи ставятся амбициозные. Понятно, что главная задача молодежной сборной — это воспитание детей. Если говорить о стратегической задаче — это попадание на Олимпиаду-2020 в Японии через Чемпионат Европы 2020 года — и там, естественно, как можно выше подняться. Задача непростая, но будем к этому стремиться ", — сказал Головко.