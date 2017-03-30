К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол — не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе….

Бельгия — это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у «Рубина», когда он обыграл «Барселону». Но это исключение из правил.