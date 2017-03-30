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30 марта 2017, 13:14 | Футбол: Сборные | Onedivision.ru

Михаил Боярский: Футбол — не наша игра!

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России в Сочи сыграла вничью с командой Бельгии — 3:3.

Известный актёр театра и кино болельщик Зенита Михаил Боярский поделился впечатлениями от товарищеского матча в котором сборная России в Сочи сыграла вничью с командой Бельгии — 3:3. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол — не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе….

Бельгия — это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у «Рубина», когда он обыграл «Барселону». Но это исключение из правил.

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