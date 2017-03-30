Старый конь. Почему сборной необходим Василий Березуцкий

Самое важное усиление, которого может добиться для сборной РФС — это не натурализация еще одного легионера или футболиста, имеющего российские корни. Самое важное — вернуть в оборону Василия Березуцкого, сделать это любыми способами. Если потребуется ползти на коленях и умолять уставшего от сборной и решившего сосредоточиться на семье защитника — нужно сделать и это.



Вот почему.



Станислав Черчесов перешёл на игру в три центральных защитника не из-за того, что эта формация так подходит сборной. По большому счёту, он перешёл на 3−5−2/3−4−3 от безнадёги — качественных центральных защитников в стране примерно столько же, сколько у нас шансов выиграть домашний чемпионат мира. Проблему недостатка качества Черчесов попытался решить количеством, но сейчас очевидно, что это работает плохо. Подстраховка не отлажена, и скорости игрового мышления Кутепову, Васину, Кудряшову, Семёнову и Нойштедтеру не хватает, чтобы перекрывать ошибки друг друга.



В то же время Березуцкий, которого уничтожили за первую по-настоящему провальную игру в сборной за много лет, до сих пор отличается от всех более молодых кандидатов на позицию центрального защитника своей надёжностью. Сохраняя тот же объём единоборств, что и в лучшие годы, он по статистике допускает в два и даже в три раза меньше ошибок (в том числе невынужденных) в среднем за 90 минут, чем любой из пятёрки центральных, опробованных Черчесовым за полгода. Это особенно важно, учитывая стремление тренера играть в три защитника — тот, кто играет в центре тройки, не должен допускать ошибок. Ему может не хватать скорости, но опыта и понимания игры должно быть достаточно, чтобы не только не ошибаться самому, но и исправлять ошибки всех партнёров.

При переводе Фернандеса в центр обороны и возвращении Березуцкого на позицию страхующего защитника выход из обороны в атаку может быть облегчен.

Летом Березуцкому исполнится 35 лет, но пример терминатора Сесара Наваса в «Ростове» показывает, что это всё ещё приемлемый и — более того — необходимый для игры страхующим защитником возраст. В 35 ты чётко осознаёшь, что спешить уже не стоит, потому что за быстрыми нападающими точно не успеешь, значит брать своё необходимо на ментальном уровне, а с точки зрения менталитета на поле к Березуцкому претензий не было никогда. Этот менталитет он передаст партнёрам по обороне — то, чего не хватает Ивану Новосельцеву за пределами «Ростова» и Илье Кутепову, когда с ним в паре не Сердар Таски, есть у бывшего капитана сборной.



Безусловно, возвращение Березуцкого не решит все сложности, потому что, как мы выяснили из стандартных ошибок сборной даже при почти полной смене имён, эти сложности структурные и системные — один футболист здесь не спасёт. Однако с Березуцким национальная команда может быть не только надёжнее у своих ворот, но и, как ни странно, современнее. Рядом с Василием нужны два защитника, которые много и быстро бегают. С левым центральным защитником всё проще — Фёдор Кудряшов может и умеет закрывать эту позицию (хотя я по-прежнему считаю, что с его умениями вести борьбу, создавать объём действий и играть в пас логично попробовать его в опорной зоне, где у нас не меньшие проблемы). На место правого центрального защитника претендуют Семёнов и Кутепов, но оба в проигрыше относительно варианта с переводом Марио Фернандеса в центр обороны при сохранении Самедова правым латералем.

У Фернандеса в центре обороны несколько преимуществ при условии возвращения Березуцкого. Во-первых, он хорошо знает, как играть с Василием, и это облегчит работу в подстраховке. Во-вторых, рост натурализованного бразильца позволяет ему успешно бороться наверху. В-третьих, Черчесов гораздо больше, чем Леонид Слуцкий обращает внимание на игру за спину, и два крайних центральных защитника несут ответственность за такие передачи — у Фернандеса с этим не будет проблем. Но главное: при переводе Фернандеса в центр обороны и возвращении Березуцкого на позицию страхующего защитника выход из обороны в атаку может быть облегчен.



О том, какими трудами даётся сборной эта переходная фаза, я писал после матча с Катаром — пассивность опорников заставляет центральных защитников загонять мяч на фланги, где их легко отпрессинговать и заставить просто закидывать мяч вперёд без выдумки. Перевод Фернандеса не сделает в момент наших опорников более современными, но разнообразит схему выхода из обороны в атаку. И Фернандес, и Кудряшов работают с мячом достаточно хорошо, чтобы самостоятельно продвигаться с мячом вперёд при изоляции опорной зоны и начинать атаки уже на чужой половине, когда знают, что сзади есть хороший страхующий. В случае, если два события — возвращение Березуцкого и перевод Фернандеса — произойдут, сборной нужно садиться и зубрить схему выхода из обороны дортмундской «Боруссии». Там тоже периодически возникают сложности в опорной зоне, где на Юлиана Вайгля возложена функция первого паса. Если Вайгля хорошо закрывают, то за спину играют Марк Бартра и окончательно переученный с крайнего защитника на центрального Лукаш Пищек.

Но возможное увеличение опций при выходе из обороны — уже вторичное улучшение. Главное, что получит сборная при Березуцком в тройке центральных защитников — надёжность и уверенность двух других игроков в себе. Этот старый конь точно ничего не испортит хотя бы потому что испортить там, где всё и так плохо, невозможно.