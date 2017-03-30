Старый конь. Почему сборной необходим Василий Березуцкий
Его возвращение в сборную поможет не только молодым ошибающимся партнёрам почувствовать уверенность в себе, но и добавить опций в игре.
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Самое важное усиление, которого может добиться для сборной РФС — это не натурализация еще одного легионера или футболиста, имеющего российские корни. Самое важное — вернуть в оборону Василия Березуцкого, сделать это любыми способами. Если потребуется ползти на коленях и умолять уставшего от сборной и решившего сосредоточиться на семье защитника — нужно сделать и это.
Вот почему.
Станислав Черчесов перешёл на игру в три центральных защитника не
В то же время Березуцкий, которого уничтожили за первую
При переводе Фернандеса в центр обороны и возвращении Березуцкого на позицию страхующего защитника выход из обороны в атаку может быть облегчен.
Летом Березуцкому исполнится 35 лет, но пример терминатора Сесара Наваса в «Ростове» показывает, что это всё ещё приемлемый и — более того — необходимый для игры страхующим защитником возраст. В 35 ты чётко осознаёшь, что спешить уже не стоит, потому что за быстрыми нападающими точно не успеешь, значит брать своё необходимо на ментальном уровне, а с точки зрения менталитета на поле к Березуцкому претензий не было никогда. Этот менталитет он передаст партнёрам по обороне — то, чего не хватает Ивану Новосельцеву за пределами «Ростова» и Илье Кутепову, когда с ним в паре не Сердар Таски, есть у бывшего капитана сборной.
Безусловно, возвращение Березуцкого не решит все сложности, потому что, как мы выяснили из стандартных ошибок сборной даже при почти полной смене имён, эти сложности структурные и системные — один футболист здесь не спасёт. Однако с Березуцким национальная команда может быть не только надёжнее у своих ворот, но и, как ни странно, современнее. Рядом с Василием нужны два защитника, которые много и быстро бегают. С левым центральным защитником всё проще — Фёдор Кудряшов может и умеет закрывать эту позицию (хотя я
У Фернандеса в центре обороны несколько преимуществ при условии возвращения Березуцкого.
О том, какими трудами даётся сборной эта переходная фаза, я писал после матча с Катаром — пассивность опорников заставляет центральных защитников загонять мяч на фланги, где их легко отпрессинговать и заставить просто закидывать мяч вперёд без выдумки. Перевод Фернандеса не сделает в момент наших опорников более современными, но разнообразит схему выхода из обороны в атаку. И Фернандес, и Кудряшов работают с мячом достаточно хорошо, чтобы самостоятельно продвигаться с мячом вперёд при изоляции опорной зоны и начинать атаки уже на чужой половине, когда знают, что сзади есть хороший страхующий. В случае, если два события — возвращение Березуцкого и перевод Фернандеса — произойдут, сборной нужно садиться и зубрить схему выхода из обороны дортмундской «Боруссии». Там тоже периодически возникают сложности в опорной зоне, где на Юлиана Вайгля возложена функция первого паса. Если Вайгля хорошо закрывают, то за спину играют Марк Бартра и окончательно переученный с крайнего защитника на центрального Лукаш Пищек.
Но возможное увеличение опций при выходе из обороны — уже вторичное улучшение. Главное, что получит сборная при Березуцком в тройке центральных защитников — надёжность и уверенность двух других игроков в себе. Этот старый конь точно ничего не испортит хотя бы потому что испортить там, где всё и так плохо, невозможно.
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