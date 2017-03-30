Бывший нападающий сборной Германии по футболу Зеелер прооперирован в связи с раком

«Спина беспокоила меня целых два года. К сожалению, врачи диагностировали раковую опухоль. Две недели назад нужно было срочно ее удалять», — сказал 80-летний Зеелер.

В 1966 году он в составе сборной ФРГ играл в финале чемпионата мира. Большую часть клубной карьеры провел в «Гамбурге».