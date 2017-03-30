Бывший нападающий сборной Германии по футболу Зеелер прооперирован в связи с раком
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Германии по футболу Уве Зеелер прооперирован в связи со злокачественной раковой опухолью в спине. Об этом сообщает Bild.
«Спина беспокоила меня целых два года. К сожалению, врачи диагностировали раковую опухоль. Две недели назад нужно было срочно ее удалять», — сказал 80-летний Зеелер.
В 1966 году он в составе сборной ФРГ играл в финале чемпионата мира. Большую часть клубной карьеры провел в «Гамбурге».
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