Сергей Семак о сборной России

— Игру, которую показала наша сборная в последних двух матчах — это максимум, на который она способна, или команда может в чем-то добавить перед такими важными турнирами, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира?

— Я думаю, мы можем и должны прибавить. Большая текучка сейчас в команде. Конечно, игрокам, которые приезжают в сборную, нужно почувствовать уверенность, которая, в свою очередь, тоже складывается из результата. Какие-то положительные игры добавляют эмоции, отрицательные, наоборот, мешают команде обрести уверенность.

— Какие положительные компоненты в игре сборной России можете отметить?

— Могу отметить, к чему нужно стремиться: это и сыгранность, и дисциплина, и хорошая функциональная готовность, борьба, организованность — это все те компоненты, за счет чего мы можем добиваться положительного результата.

— Отыграться с 1:3 — это бельгийцы расслабились? Или игроки сборной России проявили характер?

— Бельгийцы же не сами себе забили. Поэтому это заслуга наших игроков. Ребята переломили ход матча и добились хорошего результата. По тому как складывалась игра, отыграться — конечно, хороший знак, и, я думаю, парни заслужили этот результат.

— Вы проработали в сборной достаточно долгое время и добились хороших результатов. Можно ли сравнить эти две команды?

— Мне сложно здесь что-то отмечать. Идёт перестроение национальной команды. В предыдущем составе было больше опытных игроков, сейчас их меньше. Появляются новые футболисты, наигрываются новые связи, как в обороне, так и в атаке. Есть ребята, которые не играли достаточного количества матчей на международном уровне. Конечно, им приходится сложнее, чем опытным игрокам, которые прошли через игры и в Лиге чемпионов и в других крупных турнирах. В плане опыта — это большая разница.

— Вы возглавили футбольный клуб «Уфа», и после трех игр Ваша команда не пропустила ни одного мяча. В чём секрет такой «засухи»?

— Стечение обстоятельств. Наши результаты — это такая адекватная оценка труда футболистов, которые, трудятся, тренируются. Пускай у них не всё получается, но самоотдача у них на высочайшем уровне. Нужно поблагодарить ребят за их отношение к делу.

— Следующий матч — с «Локомотивом». Чего ждете от этого матча?

— Соперника мы прекрасно знаем и имеем представление о нем. Но одно дело — знать, а другое — применить эти знания на деле. Мы вот сейчас как раз работаем над этим, готовимся к предстоящему матчу. Для нас самое главное — сделать максимум того, на что мы способны. Нужно сыграть на том уровне, который нам по плечу, а именно качественно и надежно. В этих компонентах мы стараемся расти, работать, и рано или поздно результат обязательно придет.

— Уже скоро вам предстоит сыграть два суперматча — с ЦСКА и «Спартаком». Какой из них именно для вас будет более принципиальным?

— Для нас сейчас все поединки важные и нужные. Самый важный для нас матч — это следующий матч. Может получится так, что самым важным матчем окажется тот, о котором сейчас никто и не подумает. Поэтому у нас не разделений на принципиальные и неприниципиальные поединки. Мы не являемся грандом, и мы это прекрасно понимаем.