Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29251921/
30 марта 2017, 9:13 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Сергей Семак о сборной России

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, к чему нужно стремиться игрокам сборной России и какой матч в российской премьер-лиге — для него самый принципиальный.

Главный тренер Уфы рассказал в интервью Советскому спорту о том к чему нужно стремиться игрокам сборной России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игру, которую показала наша сборная в последних двух матчах — это максимум, на который она способна, или команда может в чем-то добавить перед такими важными турнирами, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира?
— Я думаю, мы можем и должны прибавить. Большая текучка сейчас в команде. Конечно, игрокам, которые приезжают в сборную, нужно почувствовать уверенность, которая, в свою очередь, тоже складывается из результата. Какие-то положительные игры добавляют эмоции, отрицательные, наоборот, мешают команде обрести уверенность.

— Какие положительные компоненты в игре сборной России можете отметить?
— Могу отметить, к чему нужно стремиться: это и сыгранность, и дисциплина, и хорошая функциональная готовность, борьба, организованность — это все те компоненты, за счет чего мы можем добиваться положительного результата.

— Отыграться с 1:3 — это бельгийцы расслабились? Или игроки сборной России проявили характер?
— Бельгийцы же не сами себе забили. Поэтому это заслуга наших игроков. Ребята переломили ход матча и добились хорошего результата. По тому как складывалась игра, отыграться — конечно, хороший знак, и, я думаю, парни заслужили этот результат.

— Вы проработали в сборной достаточно долгое время и добились хороших результатов. Можно ли сравнить эти две команды?
— Мне сложно здесь что-то отмечать. Идёт перестроение национальной команды. В предыдущем составе было больше опытных игроков, сейчас их меньше. Появляются новые футболисты, наигрываются новые связи, как в обороне, так и в атаке. Есть ребята, которые не играли достаточного количества матчей на международном уровне. Конечно, им приходится сложнее, чем опытным игрокам, которые прошли через игры и в Лиге чемпионов и в других крупных турнирах. В плане опыта — это большая разница.

— Вы возглавили футбольный клуб «Уфа», и после трех игр Ваша команда не пропустила ни одного мяча. В чём секрет такой «засухи»?
— Стечение обстоятельств. Наши результаты — это такая адекватная оценка труда футболистов, которые, трудятся, тренируются. Пускай у них не всё получается, но самоотдача у них на высочайшем уровне. Нужно поблагодарить ребят за их отношение к делу.

— Следующий матч — с «Локомотивом». Чего ждете от этого матча?
— Соперника мы прекрасно знаем и имеем представление о нем. Но одно дело — знать, а другое — применить эти знания на деле. Мы вот сейчас как раз работаем над этим, готовимся к предстоящему матчу. Для нас самое главное — сделать максимум того, на что мы способны. Нужно сыграть на том уровне, который нам по плечу, а именно качественно и надежно. В этих компонентах мы стараемся расти, работать, и рано или поздно результат обязательно придет.

— Уже скоро вам предстоит сыграть два суперматча — с ЦСКА и «Спартаком». Какой из них именно для вас будет более принципиальным?
— Для нас сейчас все поединки важные и нужные. Самый важный для нас матч — это следующий матч. Может получится так, что самым важным матчем окажется тот, о котором сейчас никто и не подумает. Поэтому у нас не разделений на принципиальные и неприниципиальные поединки. Мы не являемся грандом, и мы это прекрасно понимаем.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Чистый лист Черчесова

Чистый лист Черчесова

Игра сборной России против команды Бельгии вновь оставила крайне неоднозначное впечатление. Достойный результат при сомнительной игре. Яркая концовка на фоне блеклого часа игрового времени. Какая из этих сборных настоящая, пытается разобраться корреспондент «Газеты.Ru».
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Самая страшная футбольная травма года произошла в эти выходные (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)