Чистый лист Черчесова

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Последний шанс.

После злосчастного матча с Кот-д’Ивуаром, пробившим очередное дно разочарования в национальной команде, игра с бельгийцами во многих смыслах неожиданно становилась своеобразной точкой невозврата.

Во-первых, уровень доверия со стороны болельщиков к сборной вновь упал до критической отметки, и в случае очередного провала она окончательно лишалась бы поддержки накануне Кубка конфедераций. Во-вторых, после африканской пощечины игроки сборной в один голос твердили, что именно Бельгия — настоящая проверка того, чего они стоят на самом деле. А значит — получали шанс «отмазаться» на фоне сильного и звездного соперника в отсутствие его лидеров — Тибо Куртуа, Эдена Азара, Кевина де Брейне, Маруана Феллаини.

В-третьих, Станислав Черчесов получил возможность в игре с по-настоящему маститым соперником наиграть, наконец, хоть какие-то игровые связки и сочетания.

Зона дискомфорта.

Когда Черчесов во всеуслышание сожалеет об отсутствии в команде Владимира Граната, еще семь месяцев назад считавшегося крепким игроком Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — это не крик отчаяния и не бравада, а лишь попытка нащупать для сборной хоть какие-то игровые блоки через клубные связки.

Чтобы плясать от печки (в нашем случае — от обороны), другого выхода просто нет. Потенциальная связка Владимира Граната с Федором Кудряшовым в центре, конечно, не стала бы ни мгновенной панацеей от всех бед, ни полноценной заменой Сергею Игнашевичу с Василием Березуцким.

Но, по крайней мере, там, где стоит отметка «проверено Бердыевым», можно пытаться строить. Особенно в условиях, когда после каждого нового матча фундамент Черчесову приходится не просто перекраивать, а сносить.

После ивуарийского избиения выхода у наставника не было. Илья Кутепов с Андреем Семеновым были отправлены в запас, а новым обрамлением для ставшего вдруг незаменимым Кудряшова стали Роман Нойштедтер и Виктор Васин.

Лучше, увы, не стало. Более того, случилось почти невозможное — стало хуже. Все три гола бельгийцев в первом тайме — плод именно персональных ошибок этой парочки. Нойштедтер «привез» пенальти на Кристиане Бентеке, ушедшем от него, как от стоячего, и дважды не справился с форвардом «Кристал Пэласа» на стандартах в концовке тайма. Васин ни в одном из эпизодов партнера не подстраховал.

Вообще, в первом тайме, «проходной двор» стал бы самым мягким определением для нашей обороны.

Дошло до того, что единственно активный впереди Александр Самедов, вынужден был пожертвовать созиданием ради того, чтобы регулярно «вычищать» бровку вплоть до своей штрафной, где проходы Насера Шадли со смещением в центр раз за разом делали из нашей защиты посмешище.

Увы, задавленные активностью бельгийцев на флангах Самедов и Дмитрий Комбаров так и не сумели по-настоящему развернуться. Хотя именно они на пару успели соорудить гол в самом дебюте — Александр навесил мяч на дальний угол штрафной, а Дмитрий переправил его на голову Васину.

На этом в созидании в первом тайме у нас было все. От слова «совсем». Отряженный на острие Максим Канунников так и не нащупал взаимодействия ни Александром Ерохиным, ни с Дмитрием Полозом.

На ровном месте получил повреждение и был заменен Алан Дзагоев. И если бы не черновая работа Романа Зобнина, не давшего окончательно развернуться в центре поля Радже Наинголлану и компании — в первом тайме все могло закончиться закономерными 1:5.

Спасение вместо разгрома.

Произошедшее во втором тайме точно нельзя описать как «чудесное преображение». Скорее — результат откровенно расслабившихся бельгийцев и планомерного поиска Черчесовым креатива в режиме «аврал».

Он пробовал и ошибался — так, вышедший Оздоев, не попав в игру, был заменен через 20 минут, — но продолжал пробовать. Выход Александра Бухарова вместо Полоза вперед был решением безальтернативным.

Появление Алексея Миранчука и Александра Головина — очевидным, но добавившим впереди резкости и мысли. Добавило эмоций и свежести возвращение на поле Дениса Глушакова.

Из всех козырей Черчесова, как ни парадоксально, сработали самые простые. Просто потому, что других к тому моменту у него уже не оставалось. Об этом уже и так слишком много сказано.

Второй тайм точно не стал торжеством мысли и преображения, но постепенно наладив игру в короткий пас и перестав искать форвардов только забросами, мяч от своих ворот мы отодвинули.

Наша игра от этого не стала яркой и эффектной, но зато стала понятной и компактной. С бельгийцами это совсем не мало. Комбинация Бухарова и Миранчука, после которой локомотивец расстреливал ворота Симона Миньоле, стала воплощением этой понятности.

А спасительный гол ростовчанина, упустившего за минуту до этого момент в десять раз более очевидный, стал плодом настырности и хорошей спортивной злости. Главным образом — на самих себя.

Кто-то тут же принялся искать в столь неожиданном эпилоге обман и происки изначально «заряженных», якобы, на ничью бельгийцев.

Кто-то поддался иллюзии разделить эту игру на две разных сборных — где команда последних 20-ти минут ни имела никакого отношения к первому игровому часу мучений. И то и другое вряд ли будет верным.

Не новое, а заново.

Вообще, задавать вопрос в духе «какая из этих сборных была настоящей» в рамках одного матча некорректно в принципе.

Нужно лишь трезво оценивать свои силы, не слишком впадая в градацию «от ненависти до эйфории». Очевидно, что последние наши соперники в контрольных матчах — венгры и чилийцы — еще дадут Черчесову пространство для маневра.

Хотя уже и не столь глобального. И значительно осложненного беспрецедентным отсутствием тех, кого всегда принято было считать костяком команды.

Вдуматься только — за семь месяцев у Черчесова банально не было возможности проверить в деле связку Артема Дзюбы и Федора Смолова.

Чаще из-за постоянного отсутствия из-за микротравм в сборной первого. Сборная — кто бы мог подумать — уже легко воспринимается без Олега Шатова и Александра Кокорина, Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

Попеременно выбывают и восстанавливаются Глушаков и Дзагоев. Не получали еще своего шанса Марио Фернандес и Георгий Джикия. А ведь перечисленных фамилий с лихвой набирается на тот состав сборной, что мы привыкли считать незаменимым. Для Черчесова, как показывает жизнь, таковых нет.

Сборная словно каждый раз начинает «с чистого листа». Пытаясь дарить ощущение новизны в отсутствии новых имен. Уже лишь за одно это мы можем быть ей благодарны. Ведь обругать ее всегда успеем.