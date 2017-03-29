Сборная России. Как ее называть?

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Если сборную СССР по хоккею прозвали еще в 70-е годы «Красной машиной», и это имя перекинулось по наследству на команду России, футбольная сборная, которой предстоит взять старт в Кубке конфедераций, а потом и в домашнем чемпионате мира, остается безымянной. Вариант Sbornaya, попадающийся в иностранных источниках, пресен, пусть бразильское Selecao, немецкое Die Mannschaft или швейцарское Nati ничем не лучше.

ЭКСКУРС В ГЕРАЛЬДИКУ

Перед сентябрьским контрольным матчем в Москве Россия — Гана футбольная федерация и СМИ западноафриканской страны принялись величать нашу команду «Золотыми орлами». Хорошая, между прочим, идея, идущая от российского герба.

Сборную Сербии, кстати, прозвали «Орлами» или «Белыми орлами», и это следствие того, что на сербском гербе тоже изображен двуглавый орел. От герба средневекового происхождения оттолкнулись в Люксембурге, от традиционного геральдического знака «красного дракона» в Уэльсе. Отсюда «Красные львы» из Великого герцогства и валлийские «Драконы».

Государственная символика лежит в основе многих футбольных прозвищ, в том числе того, что носит, собственно, сборная Ганы. В центре флага этой страны с зеленой, желтой и красной поперечными полосами красуется черная пятиконечная звезда, как напоминание о том, что Гана первой в ХХ веке в Африке избавилась от колониализма. Национальная команда соответственно зовется «Черные звезды».

ХИЩНИКИ И ДЬЯВОЛЫ

В Африке в большинстве случаев сборные ассоциируются с представителями фауны, которые, впрочем, фигурируют и в гербах. От геральдики танцевали, например, в Кот-д'Ивуаре («Cлоны»), Габоне («Пантеры»), Буркина-Фасо («Жеребцы»), Марокко (Атласские львы), Уганде («Журавли»). В то же время в Камеруне («Неукротимые львы»), ДР Конго («Леопарды») шли от традиционной культуры, в Египте («Фараоны») и Тунисе («Орлы Карфагена») — от истории.

В Азии тоже демонстрируют изобретательность. Там есть и «Синие Самураи» (Япония), и «Зеленые соколы» (Саудовская Аравия), и «Великая стена» (Китай), и «Львы Месопотамии» (Ирак). У корейцев несколько имен. Это и «Азиатские тигры», и «Красные дьяволы», как у бельгийцев, которых под впечатлением от матчей сборной окрестил так в 1906 году местный журналист. Австралийский коллега Тони Хорстед придумал в свою очередь словечко Socceroos для команды Зеленого континента, соединив слова «футбол» (soccer) и «кенгуру». Поистине словотворчество в духе Маяковского.

ТРЕХЦВЕТНЫЕ УЖЕ ИМЕЮТСЯ

Очень часто прозвище выбирают простым, даже примитивным путем, отталкиваясь от цветов флага или футболок. Хорошо еще, если форма в своей основе необычная и постоянная, как у хорватов, которых прозвали «шашечными», хотя дома обычно звучит «пламенные» (vatreni).

Во Франции раньше национальную команду величали «трехцветными». Это наименование у нас сохранилось до сих пор, хотя в самой стране оно используется редко, сдав позиции самоназванию «синие». Но это не значит, что теперь почти освободившееся имя надо присвоить россиянам. К тому же есть еще и румынские «трехцветные», и La Tri — триколор эквадорский.

Куда оригинальнее «Датский динамит», как напоминание об агрессивном стиле скандинавской команды, которую не смущали авторитеты, или «11 друзей Ольсена», в котором болельщики обыграли название фильма и фамилию главного тренера. Хотя второй вариант — это уже история, как и «Волшебные мадьяры» из 50-х.

В Южной Америке большинство команд обозначают, так или иначе, традиционными цветами: желто-зеленые (Бразилия), бело-голубые (Аргентина), гранатовые (Венесуэла), небесно-голубые (Уругвай), зеленые (Боливия), бело-красные (Перу). Хотя перуанцев зовут также «инками», парагвайцев — «гуарани», а у уругвайцев есть и такое прозвище, как «чарруа» (название исчезнувшего индейского народа).