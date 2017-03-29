Лев считает, что Нагельсманн может возглавить сборную Германии

Контракт Лева с Немецким футбольным союзом истекает по окончании Euro-2020. 29-летний Нагельсманн связан с «Хоффенхаймом» соглашением до 2019 года.

— Если Юлиан Нагельсманн продолжит в том же духе, тогда, я уверен, он станет большим тренером, — приводит Bild слова Лева. — Возможно, он станет тренером сборной Германии. У него точно хорошие предпосылки для этого.