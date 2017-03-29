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29 марта 2017, 20:45 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Лев считает, что Нагельсманн может возглавить сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев видит в наставнике «Хоффенхайма» Юлиане Нагельсманне своего возможного преемника.

Контракт Лева с Немецким футбольным союзом истекает по окончании Euro-2020. 29-летний Нагельсманн связан с «Хоффенхаймом» соглашением до 2019 года.

— Если Юлиан Нагельсманн продолжит в том же духе, тогда, я уверен, он станет большим тренером, — приводит Bild слова Лева. — Возможно, он станет тренером сборной Германии. У него точно хорошие предпосылки для этого.

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