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29 марта 2017, 20:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Защитник сборной Германии Хёведес из-за операции может пропустить КК-2017

Защитник «Шальке-04» и сборной Германии Бенедикт Хёведес из-за операции рискует пропустить Кубок конфедераций 2017 года, сообщает Kicker.

У 29-летнего футболиста уже давно проблемы с пахом. Изначально предполагалось, что Хёведес сможет обойтись консервативным лечением проблемы, однако позже стало известно о необходимости хирургического вмешательства. Операцию защитнику сделают ближайшим летом, в связи с чем он может пропустить матчи сборной Германии на Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций 2017 года пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии по результатам жеребьёвки попала в одну группу с командами Чили, Камеруна и Австралии.

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