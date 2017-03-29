Защитник сборной Германии Хёведес из-за операции может пропустить КК-2017

У 29-летнего футболиста уже давно проблемы с пахом. Изначально предполагалось, что Хёведес сможет обойтись консервативным лечением проблемы, однако позже стало известно о необходимости хирургического вмешательства. Операцию защитнику сделают ближайшим летом, в связи с чем он может пропустить матчи сборной Германии на Кубке конфедераций.



Кубок конфедераций 2017 года пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии по результатам жеребьёвки попала в одну группу с командами Чили, Камеруна и Австралии.