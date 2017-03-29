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https://sport.mail.ru/news/football-national/29247696/
29 марта 2017, 19:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Перишич раскритиковал поле в Таллине после поражения Хорватии от Эстонии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич раскритиковал поле, на котором его команда в товарищеском матче уступила со счётом 0:3 сборной Эстонии.

Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. В этом матче хорватский форвард Марко Пьяца получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

«Поле, на котором мы играли, было недостойно профессионального футбола. Нет причин организовывать подобные игры. Я бы рекомендовал мистеру Давору Шукеру (главе хорватской федерации футбола. — Прим. “Чемпионата”) выбирать соперников получше с более хорошей инфраструктурой, потому что на таких ужасных полях потеряешь больше игроков.
Самое главное поражение в этом матче — потеря Пьяцы. Поле было ужасным, это преступление», — цитирует Перишича Football Italia со ссылкой на Večernji.hr.

28.03.2017 19:00 Зрители 4987 матчи: Товарищеский матч A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Эстония 3:0 Хорватия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мартин Рейм Анте Чачич
Голы
1′ Сиим Лутс  
81′ Константин Васильев  
84′ Сергей Зенев  
Составы
Кен Калласте  
Кароль Метс  
Никита Баранов  
Рагнар Клаван  
Маттиас Кяйт  
Сиим Лутс  
45′ Михкель Аксалу  
Марко Мееритс  
89′ Тайо Тенисте  
Карл Меэл  
86′ Артем Дмитриев  
Илья Антонов  
78′ Янар Тоомет  
Константин Васильев  
70′ Хенри Аньер  
Сергей Зенев  
  Ловре Калинич
  Матей Митрович
  Марко Лешкович 67′
  Иван Перишич
  Матео Ковачич
  Андрей Крамарич
  Дуйе Чоп
  Домагой Вида 85′
  Тин Едвай
  Марко Рог 58′
  Йосип Пиварич
  Филип Брадарич 58′
  Милан Бадель
  Марко Пьяца 65′
  Анте Чорич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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