Перишич раскритиковал поле в Таллине после поражения Хорватии от Эстонии
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич раскритиковал поле, на котором его команда в товарищеском матче уступила со счётом 0:3 сборной Эстонии.
Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. В этом матче хорватский форвард Марко Пьяца получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.
«Поле, на котором мы играли, было недостойно профессионального футбола. Нет причин организовывать подобные игры. Я бы рекомендовал мистеру Давору Шукеру (главе хорватской федерации футбола. — Прим. “Чемпионата”) выбирать соперников получше с более хорошей инфраструктурой, потому что на таких ужасных полях потеряешь больше игроков.
Самое главное поражение в этом матче — потеря Пьяцы. Поле было ужасным, это преступление», — цитирует Перишича Football Italia со ссылкой на Večernji.hr.
|28.03.2017 19:00
|Зрители 4987
|матчи: Товарищеский матч
|A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
|Мартин Рейм
|Анте Чачич
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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