Перишич раскритиковал поле в Таллине после поражения Хорватии от Эстонии

Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. В этом матче хорватский форвард Марко Пьяца получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.



«Поле, на котором мы играли, было недостойно профессионального футбола. Нет причин организовывать подобные игры. Я бы рекомендовал мистеру Давору Шукеру (главе хорватской федерации футбола. — Прим. “Чемпионата”) выбирать соперников получше с более хорошей инфраструктурой, потому что на таких ужасных полях потеряешь больше игроков.

Самое главное поражение в этом матче — потеря Пьяцы. Поле было ужасным, это преступление», — цитирует Перишича Football Italia со ссылкой на Večernji.hr.