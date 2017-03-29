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29 марта 2017, 18:41 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Марьян Пахарь ушел в отставку с поста главного тренера сборной Латвии по футболу

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Марьян Пахарь ушел в отставку с поста главного тренера сборной Латвии, сообщается на официальном сайте Латвийской федерации футбола (LFF).

Генеральный секретарь LFF Янис Межецкис принял отставку Пахаря.

Сборная Латвии во вторник в гостях проиграла команде Грузии в товарищеском матче со счетом 0:5.

Пахарь возглавлял сборную Латвии с июля 2013 года. Латвийцы после пяти матчей с тремя очками занимают пятое место в группе B европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Сборная Латвии
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