Марьян Пахарь ушел в отставку с поста главного тренера сборной Латвии по футболу

Генеральный секретарь LFF Янис Межецкис принял отставку Пахаря.

Сборная Латвии во вторник в гостях проиграла команде Грузии в товарищеском матче со счетом 0:5.

Пахарь возглавлял сборную Латвии с июля 2013 года. Латвийцы после пяти матчей с тремя очками занимают пятое место в группе B европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.