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29 марта 2017, 18:47 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Василий Уткин: Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее истории

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин рассказал, что введение лимита на легионеров повлияло на уровень сборной России.

Обозреватель Советского спорта Василий <span class=error>Уткин</span> рассказал что введение лимита на легионеров повлияло на уровень сборной России. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее истории. В 2008 году или в 2007 был введен лимит на легионеров. То поколение, которое добилось результата на ЧЕ-2008, выросло в свободной конкуренции. С тех пор нынешнее поколение российских футболистов растет под лимитом на легионеров. А спорт может процветать только при свободе, — передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что сборная России в минувший вторник сыграла вничью с командой Бельгии (3:3). До этого подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Кот-д’Ивуара (0:2).

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