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https://sport.mail.ru/news/football-national/29246877/
29 марта 2017, 18:18 | Футбол: Сборные | Volga News

Футболисты «Крыльев Советов» выступили за свои национальные сборные

Национальные сборные команд, в которые были вызваны игроки «Крыльев Советов», провели свои очередные матчи.

В испанской Марбелье состоялся контрольный поединок между молодежными сборными России и Норвегии. Матч завершился победой россиян (2:0). Полузащитник «Крыльев» Александр Зуев, оформивший дубль в предыдущей контрольной игре против Румынии, появился на поле в стартовом составе и был заменен на 64 минуте.

Сборная Тринидада и Тобаго в матче 4-го тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки дома принимала лидера турнирной таблицы — команду Мексики. Игра завершилась победой гостей, а исход поединка решил единственный гол мексиканцев. Защитник «Крыльев» и сборной Тринидада и Тобаго Шелдон Бато остался в запасе.

Зуев и Бато прилетят в Самару в пятницу утром.

Грузинский голкипер «Крыльев» Гиорги Лория еще до товарищеского матча своей национальной сборной против команды Латвии вернулся в расположение самарского клуба и принял участие в утренней тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
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