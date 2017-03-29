Роббен и Снейдер хотят участвовать в выборе нового тренера сборной

Тренерское кресло в сборной Нидерландов оказалось вакантным после отставки Данни Блинда.



«Мы были в команде последние 14 лет и сказали руководству KNVB, что хотим быть частью процесса. За эти годы у нас накопился верный опыт работы с тренерами, и мы знаем, что нужно этой команде. Мы считаем, что у нас есть хорошая идея относительно того, кто будет оптимальным выбором для этой команды.



Я являюсь первой точкой контакта между ассоциацией и игроками. Я не собираюсь останавливаться. Вот почему мы с Уэсли хотим участвовать в этом процессе. Луи ван Гал? Он был бы высоко в моём списке, но слишком рано называть конкретные имена», — приводит слова 33-летнего Роббена Kick Off.