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https://sport.mail.ru/news/football-national/29246601/
29 марта 2017, 17:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Роббен и Снейдер хотят участвовать в выборе нового тренера сборной

Капитан сборной Нидерландов Арьен Роббен считает, что он и полузащитник Уэсли Снейдер должны оказать помощь Королевскому футбольному союзу Нидерландов в выборе следующего главного тренера национальной команды.

Тренерское кресло в сборной Нидерландов оказалось вакантным после отставки Данни Блинда.

«Мы были в команде последние 14 лет и сказали руководству KNVB, что хотим быть частью процесса. За эти годы у нас накопился верный опыт работы с тренерами, и мы знаем, что нужно этой команде. Мы считаем, что у нас есть хорошая идея относительно того, кто будет оптимальным выбором для этой команды.

Я являюсь первой точкой контакта между ассоциацией и игроками. Я не собираюсь останавливаться. Вот почему мы с Уэсли хотим участвовать в этом процессе. Луи ван Гал? Он был бы высоко в моём списке, но слишком рано называть конкретные имена», — приводит слова 33-летнего Роббена Kick Off.

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