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29 марта 2017, 16:57 | Футбол: Сборные | РИА "Воронеж"

Хавбек воронежского «Факела» дебютировал в молодежной сборной России

Александр Трошечкин отыграл 45 минут в матче с норвежцами.

Полузащитник «Факела» Александр Трошечкин сыграл 45 минут в матче молодежной сборной России против сверстников из Норвегии во вторник, 28 марта. Россияне победили со счетом 2:0, матч стал для Трошечкина дебютным в составе национальной сборной.

Полузащитник «Факела» появился на поле после первого тайма, выйдя на замену вместо Игоря Безденежных.

— Атмосфера в молодежной сборной отличная, все хорошо друг с другом общаются, дружелюбно. Почти все друг с другом знакомы, так что времени на адаптацию в коллективе не потребовалось. А тренер понятно все объяснил, донес до нас свои требования. Ощущения от игры хорошие — чувствовалось, что в команде оказались лучшие молодые игроки страны, — рассказал Александр Трошечкин.
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