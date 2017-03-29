Хавбек воронежского «Факела» дебютировал в молодежной сборной России

Полузащитник «Факела» Александр Трошечкин сыграл 45 минут в матче молодежной сборной России против сверстников из Норвегии во вторник, 28 марта. Россияне победили со счетом 2:0, матч стал для Трошечкина дебютным в составе национальной сборной.

Полузащитник «Факела» появился на поле после первого тайма, выйдя на замену вместо Игоря Безденежных.

— Атмосфера в молодежной сборной отличная, все хорошо друг с другом общаются, дружелюбно. Почти все друг с другом знакомы, так что времени на адаптацию в коллективе не потребовалось. А тренер понятно все объяснил, донес до нас свои требования. Ощущения от игры хорошие — чувствовалось, что в команде оказались лучшие молодые игроки страны, — рассказал Александр Трошечкин.