«Барселона»: Удивлены и возмущены дисквалификацией Месси на четыре матча

Ранее аргентинец был дисквалифицирован на следующие четыре матча национальной команды в отборе чемпионата мира—2018.



Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.



«Барселона» выражает своё удивление и возмущение по поводу действий дисциплинарного комитета ФИФА, наложив дисквалификацию на Лео Месси начиная с матча между Аргентиной и Чили. Клуб считает, что дисквалификация на четыре матча является несправедливой и совершенно непропорциональной. Наконец, «Барселона» хочет выразить свою поддержку Лео Месси, который является примерным игроком с точки зрения поведения, как на поле, так и вне его, — говорится на официальном сайте каталонского клуба.