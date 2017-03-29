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29 марта 2017, 12:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

«Барселона»: Удивлены и возмущены дисквалификацией Месси на четыре матча

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации нападающего Лионеля Месси.

Ранее аргентинец был дисквалифицирован на следующие четыре матча национальной команды в отборе чемпионата мира—2018.

Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.

«Барселона» выражает своё удивление и возмущение по поводу действий дисциплинарного комитета ФИФА, наложив дисквалификацию на Лео Месси начиная с матча между Аргентиной и Чили. Клуб считает, что дисквалификация на четыре матча является несправедливой и совершенно непропорциональной. Наконец, «Барселона» хочет выразить свою поддержку Лео Месси, который является примерным игроком с точки зрения поведения, как на поле, так и вне его, — говорится на официальном сайте каталонского клуба.

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