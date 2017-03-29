Футболисты «молодежки» РФ планируют сыграть матчи с командами Узбекистана и Турции

Во вторник россияне на сборе в испанской Марбелье обыграли сверстников из Норвегии в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Ранее на сборе российские футболисты разгромили сверстников из Румынии — 5:1.

«У нас еще есть время до старта квалификации ЧЕ-2019 в августе. Следующий сбор у команды намечен на конец мая. У нас есть договоренность о проведении двух контрольных матчей — в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией, — сказал Бушманов, которого цитирует официальный сайт Российского футбольного союза. — На этом сборе мы просмотрели игроков, получили много полезной информации о них. Не стоит также забывать о нескольких травмированных футболистах, которые потенциально могут усилить сборную».

«Я доволен сбором в Испании. Выигрывать, даже в контрольных матчах, это хорошо, приятно, важно. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу, их самоотдачей в игре. Они с интересом, энтузиазмом воспринимают те идеи, которые мы доносим до них. Многое из того, о чем мы говорили с ними, уже нашло свое воплощение в игре команды в прошедших матчах с Румынией и Норвегией», — заявил Бушманов.