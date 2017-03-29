Франк де Бур не заинтересован в работе со сборной Нидерландов

Об этом рассказал агент специалиста Гвидо Альберс.



«Он хочет каждый день быть на поле, тренировать. Так что он не доступен для сборной Нидерландов и не будет её главным тренером», — цитирует Альберса AD.



Тренерское кресло в сборной Нидерландов оказалось вакантным после отставки Данни Блинда. Ранее сообщалось, что руководство Королевского футбольного союза Нидерландов рассматривает также кандидатуры Рональда Кумана и Луи ван Гала. Последний может вернуться в качестве советника.