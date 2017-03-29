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29 марта 2017, 12:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Франк де Бур не заинтересован в работе со сборной Нидерландов

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур не заинтересован в работе со сборной Нидерландов.

Об этом рассказал агент специалиста Гвидо Альберс.

«Он хочет каждый день быть на поле, тренировать. Так что он не доступен для сборной Нидерландов и не будет её главным тренером», — цитирует Альберса AD.

Тренерское кресло в сборной Нидерландов оказалось вакантным после отставки Данни Блинда. Ранее сообщалось, что руководство Королевского футбольного союза Нидерландов рассматривает также кандидатуры Рональда Кумана и Луи ван Гала. Последний может вернуться в качестве советника.

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