Дель Боске: Посоветовал бы Пике продолжить выступление в сборной Испании

Игрок ранее заявил, что по окончании чемпионата мира 2018 года покинет сборную.



«Такие игроки заслужили право выбора срока выступления за национальную команду. Однако я посоветовал бы Пике продолжить выступление в сборной Испании», — приводит слова дель Боске Marca.



Пике сообщил о своём решении после матча отборочного турнира чемпионата мира со сборной Албании (2:0). В этой игре Пике вышел на поле в футболке, на рукавах которой не было цветов национального флага страны. После этого фанаты в соцсетях и СМИ выступили с критикой в адрес защитника «Барселоны». Однако в заявлении федерации футбола Испании говорилось, что Пике надел футболку с рукавами, на которой цвета испанского флага не размещаются.