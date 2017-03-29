Бентеке: Сборная России по футболу добилась прогресса в сравнении с ЧМ-2014

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На ЧМ-2014 сборные России и Бельгии выступали в одной группе и очная встреча команд завершилась победой вторых со счетом 1:0. Бентеке не участвовал в турнире, однако, как рассказал ТАСС, смотрел тот матч и хорошо его помнит.

«Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, — поделился впечатлениями Бентеке после контрольной игры команд во вторник (3:3). — Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко».

По мнению бельгийского форварда, результат игры в Сочи, прежде всего, является упущением его команды. «Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться», — считает он.