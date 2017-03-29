Бентеке: Сборная России по футболу добилась прогресса в сравнении с ЧМ-2014
СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу стала лучше по сравнению с чемпионатом мира 2014 года в Бразилии. Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке.
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На ЧМ-2014 сборные России и Бельгии выступали в одной группе и очная встреча команд завершилась победой вторых со счетом 1:0. Бентеке не участвовал в турнире, однако, как рассказал ТАСС, смотрел тот матч и хорошо его помнит.
«Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, — поделился впечатлениями Бентеке после контрольной игры команд во вторник (3:3). — Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко».
По мнению бельгийского форварда, результат игры в Сочи, прежде всего, является упущением его команды. «Результат справедлив, но вышел он таким
Чемпионат мира в России пройдет в
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