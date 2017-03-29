Льорис сравнялся с Бартезом по количеству матчей за сборную Франции
Товарищеский матч со сборной Испании (0:2) стал для голкипера сборной Франции Уго Льориса 87-м за время выступлений за национальную команду.
По этому показателю Льорис сравнялся с легендой сборной Франции Фабьеном Бартезом. Следующий матч выведет 30-летнего уроженца Ниццы в единоличные лидеры по количеству матчей за национальную французскую команду среди вратарей.
Свой первый матч за сборную Франции Льорис провёл в 2008 году.
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