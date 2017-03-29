Давид Сильва вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва в товарищеском матче с командой Франции (2:0) реализовал пенальти. Этот гол стал для 31-летнего хавбека 30-м за время выступлений в национальной команде и позволил обойти Фернандо Йерро (29 голов).
Сильва вышел на единоличное четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании и теперь уступает лишь Давиду Вилье (59), Раулю (44) и Фернандо Торресу (38).
Давид выступает за сборную Испании с 2006 года.
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Хулен Лопетеги
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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