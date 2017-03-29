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https://sport.mail.ru/news/football-national/29236548/
29 марта 2017, 1:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Давид Сильва вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва в товарищеском матче с командой Франции (2:0) реализовал пенальти. Этот гол стал для 31-летнего хавбека 30-м за время выступлений в национальной команде и позволил обойти Фернандо Йерро (29 голов).

Сильва вышел на единоличное четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании и теперь уступает лишь Давиду Вилье (59), Раулю (44) и Фернандо Торресу (38).

Давид выступает за сборную Испании с 2006 года.

28.03.2017 22:00 матчи: Товарищеский матч Stade de France
Франция 0:2 Испания
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дидье Дешам Хулен Лопетеги
Голы
  Давид Сильва 68′
  Жерар Деулофеу 77′
Составы
Юго Ллорис 1
55′ Кристоф Жалле 2
Левен Кюрзава 3
Лоран Косьельни 21
Самюэль Юмтити 22
Н`Голо Канте 13
Антуан Гризманн 7
80′ Корантен Толиссо 6
Тома Лемар 20
19′ 46′ Адриен Рабьо 18
Темуе Бакайоко 24
80′ Кевин Гамейро 10
Усман Дембеле 11
65′ Кильян Мбаппе 12
Оливье Жиру 9
1 Давид де Хеа
20 Даниэль Карвахаль
3 Жерар Пике
15 Серхио Рамос
5 Серхио Бускетс
18 Жорди Альба 86′
14 Фернандес Иглесиас Начо
6 Андрес Иньеста 52′
10 Тиагу Алькантара
8 Коке 74′
12 Андер Агуэра Эррера
7 Альваро Мората 84′
17 Яго Аспас
9 Родригес Педро 67′
16 Жерар Деулофеу
22 Франсиско Роман Иско 53′
21 Давид Сильва
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
13 Фолы 14
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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