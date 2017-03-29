Давид Сильва вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании

Сильва вышел на единоличное четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании и теперь уступает лишь Давиду Вилье (59), Раулю (44) и Фернандо Торресу (38).



Давид выступает за сборную Испании с 2006 года.