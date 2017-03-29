К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Голландии в последние пару лет, мягко говоря, не блещет.

Богатейшие традиции «оранжевых» долгое время оставляли болельщикам надежду, что не иссякавший никогда резервуар талантов не замолк и на этот раз. И что вот-вот все нормализуется, закончится полоса неудач, вернутся положительные результаты.

Казалось, провал в отборе чемпионата Европы — дно. С которого можно только подняться. Однако чем дальше отдался успешный для Голландии чемпионат мира-2014, где она стала третьей, тем хуже становились дела.

И вот уже мировое первенство в России в густом тумане — на днях голландцы потерпели шокирующее поражение в Болгарии, опустились на четвертое (!) место в своей группе, на шесть очков отстают от Франции, на три — от Швеции, на два — от болгар….

В итоге к товарищескому матчу с Италией на «Амстердам Арене» команду готовил уже не Данни Блинд, возивший ее в Софию, а его помощник Фред Грим. Разумеется, в статусе исполняющего обязанности. Даже предматчевой пресс-конференции временщик не провел. Понимает, видимо, что во главе главной команды страны оказался случайно и одноразово.

А вот кто примет «оранжевых» на постоянной основе — загадка.

«Старики» Хиддинк, Адвокат, Бенхаккер — точно не вариант. При всем к ним уважении, нужна свежая кровь.

Ван Гал — примерно из той же оперы. И хотя именно он привел сборную к успеху в Бразилии, да и карьеру вряд ли хотел закончить на минорной ноте — увольнения из «МЮ». Но в январе объявил о том, что с тренерством фактически завязал. По семейным обстоятельствам.

С «молодежью» тоже не просто. Куман успешно работает в «Эвертоне», не каждый с такой должности «соскочит» по первому зову. Клюйверт тоже на теплом месте — трудится спортивным директором в «ПСЖ». Райкард совсем отвык тренировать. У ван Бастена проблемы со здоровьем. Гуллит одной только работой в «Тереке» заставил серьезно усомниться в своем таланте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Better late than never... Clarence Seedorf, nine years after playing his 87th and final int'l match, receives an official Oranje farewell <a href="https://t.co/K2qWrEExLU">pic.twitter.com/K2qWrEExLU</a></p>— Mohamed Moallim (@iammoallim) <a href="https://twitter.com/iammoallim/status/846799081964032002">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Остается Зеедорф. Символично, что именно перед матчем с Италией его чествовали как легенду сборной. Получив приз от Королевского союза, экс-главный тренер «Милана» обнялся с Буффоном, против которого долгие годы воевал в серии А, а затем уселся на трибуне между ван Галом и… Фабио Капелло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="cy" dir="ltr">Seedorf & Buffon ? <a href="https://t.co/RFHBqxLIc0">pic.twitter.com/RFHBqxLIc0</a></p>— Serie A English (@SerieA_English) <a href="https://twitter.com/SerieA_English/status/846797186415443968">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И в этом тоже есть символизм. Кризис в голландском футболе достиг таких масштабов, что в Стране тюльпанов всерьез заговорили о приглашении в сборную иностранца. Когда такое было?! Последний раз в 70-х….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">De nieuwe directeur van de <a href="https://twitter.com/hashtag/KNVB?src=hash">#KNVB</a> met de hoofdtrainer en zn assistent <a href="https://twitter.com/hashtag/VanGaal?src=hash">#VanGaal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Capello?src=hash">#Capello</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Seedorf?src=hash">#Seedorf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oranje?src=hash">#Oranje</a> <a href="https://t.co/kns28cEdb2">pic.twitter.com/kns28cEdb2</a></p>— Ruurd Vlieger (@RuurdVlieger) <a href="https://twitter.com/RuurdVlieger/status/846819652047196164">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У Италии все спокойнее. Уверенная победа над Албанией в Палермо оставила «Скуадру адзурру» на равных с Испанией — у лидеров группы по 13 очков после 5 матчей. И все, наверное, решит очный матч на Пиренеях в начале сентября.

А пока у Джампьетро Вентуры есть возможность экспериментировать. К примеру, Буффон остался в запасе, а впервые в стартовом составе появился голкипер «Милана» Доннарумма. И стал при этом самым молодым вратарем в истории сборной Италии, сыгравшим с первых минут — на сегодня ему 18 лет и 31 день. Прежний рекорд принадлежал Пьеро Кампелли и держался с… 1912 года.

Испортить дебют молодому миланцу мог спартаковец Промес. Вернее, он это даже сделал. Именно его прострел-удар привел к двум подряд рикошетам и автоголу Романьоли.

Затем у лидера красно-белых были возможности забить полноценный мяч. Однако в первом тайме после эффектного паса партнера пяткой пробил из окружения четырех соперников выше. В том же эпизоде получил травму и покинул поле Де Росси, но едва ли это можно занести Промесу в актив. Были у него шансы и в дальнейшем, но тщетно. Удары не получались, в передачах хватало брака….

Да и в целом Голландия снова выглядела блекло. Итальянцы, хоть и играли далеко не сильнейшим составом, еще до перерыва внешне довольно легко отыгрались и вышли вперед, пользуясь провалами «оранжевой» обороны.

А во втором тайме Вентура активно выпускал молодежь, но хозяева так и не смогли преобразовать территориальное преимущество в гол, чтобы хотя бы уйти от поражения. Жаль Голландию — кажется, она уже привыкает к неудачам….