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https://sport.mail.ru/news/football-national/29236447/
29 марта 2017, 1:35 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Голландия — Италия: Капелло увидел поражение Промеса

Спартаковец Квинси Промес отыграл 88 минут против «Скуадры адзурры», имел несколько моментов, но голландцы проиграли. В очередной раз.

<span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> имел несколько моментов но голландцы проиграли. В очередной раз. Увеличить
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Сборная Голландии в последние пару лет, мягко говоря, не блещет.

Богатейшие традиции «оранжевых» долгое время оставляли болельщикам надежду, что не иссякавший никогда резервуар талантов не замолк и на этот раз. И что вот-вот все нормализуется, закончится полоса неудач, вернутся положительные результаты.

Казалось, провал в отборе чемпионата Европы — дно. С которого можно только подняться. Однако чем дальше отдался успешный для Голландии чемпионат мира-2014, где она стала третьей, тем хуже становились дела.

И вот уже мировое первенство в России в густом тумане — на днях голландцы потерпели шокирующее поражение в Болгарии, опустились на четвертое (!) место в своей группе, на шесть очков отстают от Франции, на три — от Швеции, на два — от болгар….

В итоге к товарищескому матчу с Италией на «Амстердам Арене» команду готовил уже не Данни Блинд, возивший ее в Софию, а его помощник Фред Грим. Разумеется, в статусе исполняющего обязанности. Даже предматчевой пресс-конференции временщик не провел. Понимает, видимо, что во главе главной команды страны оказался случайно и одноразово.

А вот кто примет «оранжевых» на постоянной основе — загадка.

«Старики» Хиддинк, Адвокат, Бенхаккер — точно не вариант. При всем к ним уважении, нужна свежая кровь.

Ван Гал — примерно из той же оперы. И хотя именно он привел сборную к успеху в Бразилии, да и карьеру вряд ли хотел закончить на минорной ноте — увольнения из «МЮ». Но в январе объявил о том, что с тренерством фактически завязал. По семейным обстоятельствам.

С «молодежью» тоже не просто. Куман успешно работает в «Эвертоне», не каждый с такой должности «соскочит» по первому зову. Клюйверт тоже на теплом месте — трудится спортивным директором в «ПСЖ». Райкард совсем отвык тренировать. У ван Бастена проблемы со здоровьем. Гуллит одной только работой в «Тереке» заставил серьезно усомниться в своем таланте.

Остается Зеедорф. Символично, что именно перед матчем с Италией его чествовали как легенду сборной. Получив приз от Королевского союза, экс-главный тренер «Милана» обнялся с Буффоном, против которого долгие годы воевал в серии А, а затем уселся на трибуне между ван Галом и… Фабио Капелло.

И в этом тоже есть символизм. Кризис в голландском футболе достиг таких масштабов, что в Стране тюльпанов всерьез заговорили о приглашении в сборную иностранца. Когда такое было?! Последний раз в 70-х….

У Италии все спокойнее. Уверенная победа над Албанией в Палермо оставила «Скуадру адзурру» на равных с Испанией — у лидеров группы по 13 очков после 5 матчей. И все, наверное, решит очный матч на Пиренеях в начале сентября.

А пока у Джампьетро Вентуры есть возможность экспериментировать. К примеру, Буффон остался в запасе, а впервые в стартовом составе появился голкипер «Милана» Доннарумма. И стал при этом самым молодым вратарем в истории сборной Италии, сыгравшим с первых минут — на сегодня ему 18 лет и 31 день. Прежний рекорд принадлежал Пьеро Кампелли и держался с… 1912 года.

Испортить дебют молодому миланцу мог спартаковец Промес. Вернее, он это даже сделал. Именно его прострел-удар привел к двум подряд рикошетам и автоголу Романьоли.

Затем у лидера красно-белых были возможности забить полноценный мяч. Однако в первом тайме после эффектного паса партнера пяткой пробил из окружения четырех соперников выше. В том же эпизоде получил травму и покинул поле Де Росси, но едва ли это можно занести Промесу в актив. Были у него шансы и в дальнейшем, но тщетно. Удары не получались, в передачах хватало брака….

Да и в целом Голландия снова выглядела блекло. Итальянцы, хоть и играли далеко не сильнейшим составом, еще до перерыва внешне довольно легко отыгрались и вышли вперед, пользуясь провалами «оранжевой» обороны.

А во втором тайме Вентура активно выпускал молодежь, но хозяева так и не смогли преобразовать территориальное преимущество в гол, чтобы хотя бы уйти от поражения. Жаль Голландию — кажется, она уже привыкает к неудачам….

28.03.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Amsterdam ArenA
Нидерланды 1:2 Италия
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Фред Грим Джампьеро Вентура
Голы
10′ Алессио Романьоли  
  Эдер 11′
  Леонардо Бонуччи 32′
Составы
Йерун Зут 1
Кенни Тете 2
Бруну Мартинс Инди 3
Уэсли Худт 4
Мемфис Депай 9
Джермейн Ленс 7
83′ Дэйли Блинд 5
Ник Фиргефер 15
77′ Джорджиньо Вайналдум 8
Йенс Торнстра 18
83′ Дави Классен 10
Весли Снайдер 20
45′ Кевин Стротман 6
Тонни Вилхена 16
89′ Квинси Промес 11
Стевен Бергхейс 17
12 Джанлуиджи Доннарумма
3 Алессио Романьоли
5 Даниэле Ругани 48′
19 Леонардо Бонуччи
18 Марко Пароло
22 Давиде Дзаппакоста 62′
15 Леонардо Спинаццола
4 Маттео Дармиан 89′
23 Данило Д`Амброзио
10 Марко Верратти 90′
25 Симоне Верди
11 Чиро Иммобиле 53′
9 Андреа Белотти
17 Эдер 69′
20 Андреа Петанья
16 Даниэле Де Росси 37′
8 Роберто Гальярдини
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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