Голландия — Италия: Капелло увидел поражение Промеса
Спартаковец Квинси Промес отыграл 88 минут против «Скуадры адзурры», имел несколько моментов, но голландцы проиграли. В очередной раз.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Голландии в последние пару лет, мягко говоря, не блещет.
Богатейшие традиции «оранжевых» долгое время оставляли болельщикам надежду, что не иссякавший никогда резервуар талантов не замолк и на этот раз. И что
Казалось, провал в отборе чемпионата Европы — дно. С которого можно только подняться. Однако чем дальше отдался успешный для Голландии чемпионат мира-2014, где она стала третьей, тем хуже становились дела.
И вот уже мировое первенство в России в густом тумане — на днях голландцы потерпели шокирующее поражение в Болгарии, опустились на четвертое (!) место в своей группе, на шесть очков отстают от Франции, на три — от Швеции, на два — от болгар….
В итоге к товарищескому матчу с Италией на «Амстердам Арене» команду готовил уже не Данни Блинд, возивший ее в Софию, а его помощник Фред Грим. Разумеется, в статусе исполняющего обязанности. Даже предматчевой
А вот кто примет «оранжевых» на постоянной основе — загадка.
«Старики» Хиддинк, Адвокат, Бенхаккер — точно не вариант. При всем к ним уважении, нужна свежая кровь.
Ван Гал — примерно из той же оперы. И хотя именно он привел сборную к успеху в Бразилии, да и карьеру вряд ли хотел закончить на минорной ноте — увольнения из «МЮ». Но в январе объявил о том, что с тренерством фактически завязал. По семейным обстоятельствам.
С «молодежью» тоже не просто. Куман успешно работает в «Эвертоне», не каждый с такой должности «соскочит» по первому зову. Клюйверт тоже на теплом месте — трудится спортивным директором в «ПСЖ». Райкард совсем отвык тренировать. У ван Бастена проблемы со здоровьем. Гуллит одной только работой в «Тереке» заставил серьезно усомниться в своем таланте.
Остается Зеедорф. Символично, что именно перед матчем с Италией его чествовали как легенду сборной. Получив приз от Королевского союза,
И в этом тоже есть символизм. Кризис в голландском футболе достиг таких масштабов, что в Стране тюльпанов всерьез заговорили о приглашении в сборную иностранца. Когда такое было?! Последний раз в 70-х….
У Италии все спокойнее. Уверенная победа над Албанией в Палермо оставила «Скуадру адзурру» на равных с Испанией — у лидеров группы по 13 очков после 5 матчей. И все, наверное, решит очный матч на Пиренеях в начале сентября.
А пока у Джампьетро Вентуры есть возможность экспериментировать. К примеру, Буффон остался в запасе, а впервые в стартовом составе появился голкипер «Милана» Доннарумма. И стал при этом самым молодым вратарем в истории сборной Италии, сыгравшим с первых минут — на сегодня ему 18 лет и 31 день. Прежний рекорд принадлежал Пьеро Кампелли и держался с… 1912 года.
Испортить дебют молодому миланцу мог спартаковец Промес. Вернее, он это даже сделал. Именно его
Затем у лидера
Да и в целом Голландия снова выглядела блекло. Итальянцы, хоть и играли далеко не сильнейшим составом, еще до перерыва внешне довольно легко отыгрались и вышли вперед, пользуясь провалами «оранжевой» обороны.
А во втором тайме Вентура активно выпускал молодежь, но хозяева так и не смогли преобразовать территориальное преимущество в гол, чтобы хотя бы уйти от поражения. Жаль Голландию — кажется, она уже привыкает к неудачам….
|28.03.2017 21:45
|матчи: Товарищеский матч
|Amsterdam ArenA
|Нидерланды
|1:2
|Италия
|Первый тайм: 1:2
|Фред Грим
|Джампьеро Вентура
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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