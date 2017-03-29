Дмитрий Кириченко: Сборной необходим Денисов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— После поражения от Кот-д’Ивуара ничья с Бельгией — словно глоток свежего воздуха?

— Сыграли лучше, чем в Краснодаре. Но проблемы есть. Три гола пропустили со «стандартов»! Бог с ним, с пенальти. А вот легко уступать в борьбе при навесах в штрафную — это ни в какие ворота!

— Еще на что обратили внимание?

— В первом тайме не было созидательной игры. Возможно, сказалась травма Дзагоева. С выходом Головина и Миранчука наладился контроль мяча, появились моменты. Связываю это еще с тем, что счет заставлял ребят действовать более активно, включили прессинг. До перерыва сидели слишком глубоко.

— Кутепова и Семенова в Сочи убрали в запас. Как на их фоне смотрелись Васин с Нойштедтером?

— Мы прекрасно знаем, на что способны футболисты, выступающие в чемпионате России. В этом смысле приглашение в сборную Нойштедтера вызывает вопросы. В «Фенербахче» выходит нерегулярно, а главное — для центрального защитника у парня многовато ошибок. Упускает за спину игрока, теряет позицию… Мне кажется, он не совсем четко понимает свои функции. В «Шальке», где ставили опорным хавбеком, Нойштедтер приносил больше пользы.

— Что скажете о ростовском квартете?

— Бухаров — молодец, отдал голевую, сам забил. Это если говорить о плюсах. Минус — долго раскачивался. На таком уровне нужно быстрее входить в игру. В середине второго тайма Саша начал лучше открываться, увеличил давление на защитников — и сразу моменты пошли. Ерохин с Полозом очень старались, боролись за каждый мяч, но свежести не хватало. В «Ростове» на них выпала огромная нагрузка — четыре матча по 90 минут за десять дней. Но эта сборная — надо терпеть, проявлять характер.

— А Кудряшов?

— Федор выглядел хорошо. Это касается и цепкости в единоборствах, и контроля мяча. Кудряшов — левша. Насколько понимаю, сейчас на позиции левого центрального защитника ему альтернативы нет.

— После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…

— Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?

— А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?

— Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.

— Неужели?

— Мне непонятно, почему все кричат: «Позор! Катастрофа!» Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор — мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.

— Как вам тактическая модель Черчесова?

— Двух центральных защитников высокого европейского уровня у нас сегодня нет. Объективная реальность. Значит, в этой зоне нужно брать количеством. Хотя встреча с Кот-д’Ивуаром показала, что и три защитника порой не спасают….

— Кстати! Как правильно — 3−5−2 или 5−3−2?

— Если команда атакует — первый вариант. Если обороняется — второй. Но по большому счету все это условно.

— Что у нас не получается впереди?

— Тяжело дается игра в позиционном нападении. Впрочем, ничего удивительного. Даже сборная Франции с трудом вскрывает насыщенную оборону соперника. Ну, а что требовать от команды, где отсутствуют суперзвезды? Плюс нет сыгранности, костяка. Как все травмированные вернутся в строй, будет легче.

— Мариу Фернандес пригодится сборной?

— Конечно! При схеме с тремя центральными защитниками такой исполнитель точно нужен.

— А Денисов?

— Сто процентов! Его козыри известны — стабильность, самоотдача, опыт победных матчей. При нынешней расстановке роль опорного хавбека особенно возрастает. Тем, кто сейчас там выходит, навыка в разрушении, на мой взгляд, не хватает. Да и выбор кандидатов ограничен.

— Отголоски конфликта Денисова и Черчесова в «Динамо» могут закрыть футболисту дорогу в сборную?

— Я бы не хотел углубляться в эту тему. Последнее слово все равно за тренером.

— Валерий Непомнящий уверен, что Василий Березуцкий перед Кубком конфедераций вернется в сборную. А вы как думаете?

— Когда Вася объявил, что приостанавливает выступления в национальной команде, я очень удивился. То ли дело в физическом состоянии, то ли беспокоят травмы. Через три месяца ему стукнет 35. По футбольным меркам — немало. Но Сесар Навас в 37 за счет опыта и выбора позиции действует надежно. То же самое можно сказать про игру Березуцкого за ЦСКА. Мне кажется, и на сборную сил должно хватить. Лишь бы здоровье не подвело.