Видео все видит: телекамеры против Франции

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Впервые на территории Франции проходила проверку система судейства с привлечением видеонаблюдения. Арбитр Феликс Цвайер находился на связи с двумя судьями-«суфлерами», которые имели возможность следить за перипетиями борьбы с помощью 15 телекамер французского вещателя и 8 камер испанской компании. При этом подсказки могли касаться только четырех возможных игровых ситуаций: взятие ворот, моментов, связанных с назначением или неназначением пенальти, заслуживающих прямого удаления фолов, а также поправки относительно личности игрока, если наказание ошибочно было вынесено другому.

И надо же такому случиться, что от эксперимента на «Стад де Франс» пострадали хозяева. Едва началась вторая половина, как Гризманн головой переправил мяч в ворота Де Хеа. И тогда у Цвайера состоялась беседа по переговорному устройству, в результате которой он уточнил: Гризманн и сделавший ему скидку головой Кюрзава находились в момент навеса Жалле в небольшом офсайде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наглядный пример, как работают видеоповторы в футболе<a href="https://t.co/pBoAJqOWB3">https://t.co/pBoAJqOWB3</a> <a href="https://t.co/0hSF5tx1uX">pic.twitter.com/0hSF5tx1uX</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/846821954808098816">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Более того, на 78-й минуте Цвайер еще раз проконсультировался с коллегами. Причем, уже после того, как судья на линии поднял флаг, фиксируя положение «вне игры» у Делофеу, замкнувшего прострел с фланга. На этот раз переговоры продолжались дольше. Так ведь и момент был сложнее. Однако телетрансляция неумолимо свидетельствовала: испанец находился на одной линии с французом Юмтити, так что, засчитав гол, арбитр поступил правильно и в этом случае. Причем, вопреки мнению лайнсмена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video assistant strikes again. Great goal by Deulofeu <a href="https://t.co/1JonJUwKMW">pic.twitter.com/1JonJUwKMW</a></p>— Terje (@TerjeAFCx) <a href="https://twitter.com/TerjeAFCx/status/846825115803418627">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сборная Франция, кстати, уже была участником матча с аналогичным судейским экспериментом, когда встречалась 1 сентября прошлого года в Бари с командой Италии. Если тесты пройдут успешно, Международный совет (ИФАБ), уполномоченный вносить изменения в правила игры, может утвердить использование видеонаблюдения во время ЧМ-2018. Очевидно, что два эпизода на «Стад де Франс» мощно льют воду на мельницу положительного решения.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕБЮТ МБАППЕ

Статус товарищеского матча совсем не обязательно подразумевает безразличие к результату. У команд, сошедшихся на «Стад де Франс» через 19 лет после открытия этой арены, к которому была приурочена встреча как раз между ними (хозяева победили с минимальным счетом за счет гола Зидана), давняя история принципиальных отношений. И вообще это дерби — ведь две страны граничат друг с другом по Пиренеям.

Испанский футбол, по сути, вырастил для Франции ее звезду Гризманна, которого в юном возрасте дружно отвергли за субтильность французские клубы, включая любимый мальчишкой «Лион». В «Севилье» и «Атлетико» нашел себя Гамейро, потерявшийся в «ПСЖ». Теперь он вернулся в сборную, в которую не вызывался четыре года и за которую не играл на протяжении пяти последних лет. Наконец, за «Барселону» выступает защитник Юмтити. Все они, выйдя в стартовом составе, определенно хотели показать себя наилучшим образом, чтобы хотя бы успешно парировать колкости клубных партнеров.

Испанцы оставили без изменений линию обороны, игравшую в пятницу против Израиля (4:1), а вот атаку обновили. В Хихоне с первых минут появились Витоло, Давид Сильва и Диегу Коста. Все они забили по голу, а четвертый мяч добавил в концовке Иско, вышедший во втором тайме вместо Иньесты.

У французов отсутствовал Погба, получивший травму в матче с «Ростовом». Зато состоялся дебют 22-летнего полузащитника «Лиона» Толиссо, героя последних дней 18-летнего Мбаппе и вышедшего уже после перерыва его партнера по «Монако» Бакайоко, на которого очень рассчитывал Кот-д’Ивуар, но который после долгих сомнений выбрал Францию. Впрочем, пока он принял участие только в товарищеском матче, так что еще не заигран за «трехцветных».

Мбаппе проявил себя на первых минутах, ловко нанеся удар из района угла вратарской площади. Де Хеа отбил мяч ногами. А вскоре вундеркинд из «Монако» грамотно «подставился» под нарушение со стороны Коке, и Косьельни после навеса со штрафного Гризманна направил мяч головой в противоход вратарю. Гостей выручил Пике, вынесший мяч в прыжке ногой почти с линии ворот.

ИСПАНИЯ МЕДЛЕННО ЗАПРЯГАЛА…

Испанцы, как ведется, намного больше владели мячом (68 процентов в первую четверть часа), но не создавали остроты, пока на роль завершителя атак у них выдвинулся Иньеста. Сначала ветеран завершил немного неточным ударом проход в штрафную площадь, потом, получив передачу на ход от Педро, произвел с близкого расстояния первый удар в створ французских ворот. Ллорис среагировал.

К слову, капитан французов сравнялся по количеству выступлений за сборную (87) с рекордсменом среди французских вратарей Бартезом. Если чемпион мира 1998 года шел к этому результату 12 лет, поскольку четыре года находился за спиной у Лама, 30-летний Ллорис уложился в восемь с половиной.

Французы поджидали возможности развернуть контратаку после отбора или перехвата,

но в середине тайма совсем ушли в тень. Игровое преимущество испанцев на этом отрезке игры было очень ощутимым. Правда, ближе к перерыву положение выровнялась.

Во втором тайме сценарий во многом повторился. Французы сильно начали, забили гол, который не был засчитан, а потом инициативой опять завладели гости, и, в отличие от первого тайма, они поразили ворота Ллориса, чему способствовали замены. Деулофеу едва появился на поле, как подхватил мяч после неудачного выноса Бакайоко и нарвался на пенальти, когда ему жестко подставил спину Косьельни. Другой футболист, вступивший в игру после перерыва, Давид Сильва, исполняя пенальти, развел вратаря и мяч по разным углам.

В концовке у Гризманна был отличный шанс размочить счет, но из района вратарской площади он пробил головой намного выше ворот. В этот вечер против него было все, даже современная техника.