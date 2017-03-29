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https://sport.mail.ru/news/football-national/29236397/
29 марта 2017, 1:13 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Видео все видит: телекамеры против Франции

В матче Франция — Испания успешно опробовали систему видеоповторов.

В матче Франция — Испания успешно опробовали систему <span class=error>видеоповторов</span>. Увеличить
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Впервые на территории Франции проходила проверку система судейства с привлечением видеонаблюдения. Арбитр Феликс Цвайер находился на связи с двумя судьями-«суфлерами», которые имели возможность следить за перипетиями борьбы с помощью 15 телекамер французского вещателя и 8 камер испанской компании. При этом подсказки могли касаться только четырех возможных игровых ситуаций: взятие ворот, моментов, связанных с назначением или неназначением пенальти, заслуживающих прямого удаления фолов, а также поправки относительно личности игрока, если наказание ошибочно было вынесено другому.

И надо же такому случиться, что от эксперимента на «Стад де Франс» пострадали хозяева. Едва началась вторая половина, как Гризманн головой переправил мяч в ворота Де Хеа. И тогда у Цвайера состоялась беседа по переговорному устройству, в результате которой он уточнил: Гризманн и сделавший ему скидку головой Кюрзава находились в момент навеса Жалле в небольшом офсайде.

Более того, на 78-й минуте Цвайер еще раз проконсультировался с коллегами. Причем, уже после того, как судья на линии поднял флаг, фиксируя положение «вне игры» у Делофеу, замкнувшего прострел с фланга. На этот раз переговоры продолжались дольше. Так ведь и момент был сложнее. Однако телетрансляция неумолимо свидетельствовала: испанец находился на одной линии с французом Юмтити, так что, засчитав гол, арбитр поступил правильно и в этом случае. Причем, вопреки мнению лайнсмена.

Сборная Франция, кстати, уже была участником матча с аналогичным судейским экспериментом, когда встречалась 1 сентября прошлого года в Бари с командой Италии. Если тесты пройдут успешно, Международный совет (ИФАБ), уполномоченный вносить изменения в правила игры, может утвердить использование видеонаблюдения во время ЧМ-2018. Очевидно, что два эпизода на «Стад де Франс» мощно льют воду на мельницу положительного решения.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕБЮТ МБАППЕ

Статус товарищеского матча совсем не обязательно подразумевает безразличие к результату. У команд, сошедшихся на «Стад де Франс» через 19 лет после открытия этой арены, к которому была приурочена встреча как раз между ними (хозяева победили с минимальным счетом за счет гола Зидана), давняя история принципиальных отношений. И вообще это дерби — ведь две страны граничат друг с другом по Пиренеям.

Испанский футбол, по сути, вырастил для Франции ее звезду Гризманна, которого в юном возрасте дружно отвергли за субтильность французские клубы, включая любимый мальчишкой «Лион». В «Севилье» и «Атлетико» нашел себя Гамейро, потерявшийся в «ПСЖ». Теперь он вернулся в сборную, в которую не вызывался четыре года и за которую не играл на протяжении пяти последних лет. Наконец, за «Барселону» выступает защитник Юмтити. Все они, выйдя в стартовом составе, определенно хотели показать себя наилучшим образом, чтобы хотя бы успешно парировать колкости клубных партнеров.

Испанцы оставили без изменений линию обороны, игравшую в пятницу против Израиля (4:1), а вот атаку обновили. В Хихоне с первых минут появились Витоло, Давид Сильва и Диегу Коста. Все они забили по голу, а четвертый мяч добавил в концовке Иско, вышедший во втором тайме вместо Иньесты.

У французов отсутствовал Погба, получивший травму в матче с «Ростовом». Зато состоялся дебют 22-летнего полузащитника «Лиона» Толиссо, героя последних дней 18-летнего Мбаппе и вышедшего уже после перерыва его партнера по «Монако» Бакайоко, на которого очень рассчитывал Кот-д’Ивуар, но который после долгих сомнений выбрал Францию. Впрочем, пока он принял участие только в товарищеском матче, так что еще не заигран за «трехцветных».

Мбаппе проявил себя на первых минутах, ловко нанеся удар из района угла вратарской площади. Де Хеа отбил мяч ногами. А вскоре вундеркинд из «Монако» грамотно «подставился» под нарушение со стороны Коке, и Косьельни после навеса со штрафного Гризманна направил мяч головой в противоход вратарю. Гостей выручил Пике, вынесший мяч в прыжке ногой почти с линии ворот.

ИСПАНИЯ МЕДЛЕННО ЗАПРЯГАЛА…

Испанцы, как ведется, намного больше владели мячом (68 процентов в первую четверть часа), но не создавали остроты, пока на роль завершителя атак у них выдвинулся Иньеста. Сначала ветеран завершил немного неточным ударом проход в штрафную площадь, потом, получив передачу на ход от Педро, произвел с близкого расстояния первый удар в створ французских ворот. Ллорис среагировал.

К слову, капитан французов сравнялся по количеству выступлений за сборную (87) с рекордсменом среди французских вратарей Бартезом. Если чемпион мира 1998 года шел к этому результату 12 лет, поскольку четыре года находился за спиной у Лама, 30-летний Ллорис уложился в восемь с половиной.

Французы поджидали возможности развернуть контратаку после отбора или перехвата,

но в середине тайма совсем ушли в тень. Игровое преимущество испанцев на этом отрезке игры было очень ощутимым. Правда, ближе к перерыву положение выровнялась.

Во втором тайме сценарий во многом повторился. Французы сильно начали, забили гол, который не был засчитан, а потом инициативой опять завладели гости, и, в отличие от первого тайма, они поразили ворота Ллориса, чему способствовали замены. Деулофеу едва появился на поле, как подхватил мяч после неудачного выноса Бакайоко и нарвался на пенальти, когда ему жестко подставил спину Косьельни. Другой футболист, вступивший в игру после перерыва, Давид Сильва, исполняя пенальти, развел вратаря и мяч по разным углам.

В концовке у Гризманна был отличный шанс размочить счет, но из района вратарской площади он пробил головой намного выше ворот. В этот вечер против него было все, даже современная техника.

28.03.2017 22:00 матчи: Товарищеский матч Stade de France
Франция 0:2 Испания
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дидье Дешам Хулен Лопетеги
Голы
  Давид Сильва 68′
  Жерар Деулофеу 77′
Составы
Юго Ллорис 1
55′ Кристоф Жалле 2
Левен Кюрзава 3
Лоран Косьельни 21
Самюэль Юмтити 22
Н`Голо Канте 13
Антуан Гризманн 7
80′ Корантен Толиссо 6
Тома Лемар 20
19′ 46′ Адриен Рабьо 18
Темуе Бакайоко 24
80′ Кевин Гамейро 10
Усман Дембеле 11
65′ Кильян Мбаппе 12
Оливье Жиру 9
1 Давид де Хеа
20 Даниэль Карвахаль
3 Жерар Пике
15 Серхио Рамос
5 Серхио Бускетс
18 Жорди Альба 86′
14 Фернандес Иглесиас Начо
6 Андрес Иньеста 52′
10 Тиагу Алькантара
8 Коке 74′
12 Андер Агуэра Эррера
7 Альваро Мората 84′
17 Яго Аспас
9 Родригес Педро 67′
16 Жерар Деулофеу
22 Франсиско Роман Иско 53′
21 Давид Сильва
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
13 Фолы 14
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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