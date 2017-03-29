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29 марта 2017, 1:14 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Россия — Бельгия: дьявольский «отскок»

Вчера в первом в истории стадиона «Фишт» футбольном матче сборная России ушла от поражения во встрече с Бельгией, отыграв два гола на последних минутах.

В первом в истории стадиона <span class=error>Фишт</span> футбольном матче сборная ушла от поражения отыграв два гола в концовке. Увеличить
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Если вы ждете здравиц и славословий в честь сборной России — можете сразу перелистнуть страницу. При всем уважении к характеру и страсти наших футболистов, продемонстрированных в последние 15 минут и позволивших свести вничью безнадежно проигранную встречу, переоценивать произошедшее бессмысленно — нам же самим хуже будет в следующий раз. Да, несомненно, молодцы, даже вот так: «Мо-лод-цы!» Но — с тем плохо скрываемым снисхождением, с каким хвалят подростка, старательно спасшего партию в шахматы и гордящегося этим, не заметив, что взрослый несколько раз отказался поставить мат да еще и потихонечку, душевно скормил ему ферзя, чтобы порадовать юного друга.

Иначе говоря, для нынешней сборной России 3:3 с Бельгией — выдающееся достижение. А по меркам серьезным, которыми мы привыкли и уже вряд ли отучимся оперировать, по большому счету — это не более чем счастливый «отскок» от полуосновного состава, игравшего к тому же «вполноги». И даже в минуту радости после гола Бухарова не возникло ни малейшего сомнения, что звездной основой, да в официальном матче, бельгийцы сровняли бы нашу команду с газоном. Особенно при счете 2:3, после глупо провороненной атаки «два в два», внезапно нарушившей их благоденствие. Французы год назад, кстати, именно это и сделали. А помните, как уверяли нас тогда, что сборная сыграла неплохо? И ведь нашлись те, кто кивнул….

Поэтому если кто-нибудь после этой ничьей вам скажет, что «у нас снова есть команда», бегите от него как от огня, отмахивайтесь, чем только можно. Иначе вас опять обманут, а потом облапошат. Не далее чем в июне.

Не бывает в футболе сильных команд, хорошо играющих только 15 минут. Причем последних минут, когда против измотанного соперника, ровно три дня назад вывернувшегося наизнанку в отборочном матче с зубастыми греками, выскочили свежие и охочие до игры, а главное — мастеровитые ребята. О том, что Миранчук с Глушаковым многое умеют и не меньше могут, мы знаем прекрасно и давным-давно — как и про зажигающийся время от времени спичечными вспышками талант Бухарова. Но ни в одном крупном турнире — к которому, собственно, и идет подготовка, — никто не позволит нам такой роскоши: проваливать три четверти встречи, а потом, словно по щелчку пальцев, все спасать.

Нельзя оценивать игру только по светлым пятнам, сколько б их ни было. Практика показывает, что из пятен никогда еще не получалось красивой картины — одна только мазня.

Появления на поле Алексея и Александра — тех немногих из нынешнего созыва, кто способен творить и делать результат, — вообще-то ждали с самого начала. И если Черчесов нарочно приберег их на концовку, предположив, что там они будут нужнее и перевернут все с ног на голову — он, безусловно, мудрый Каа. Иначе к нему возникает резонный вопрос. Потому что до тех пор, пока они не появились, сборная вдевятером кучилась у собственной штрафной, не представляя, как от нее хотя бы на двадцать метров отодвинуться, и бельгийцы, припеваючи наколотившие полную сетку, когда им наскучило гонять мяч «сухарем», не знали ни забот ни хлопот, гуляя по траве беззаботными туристами. Внятной игровой идеи у российских футболистов не было. А если и была, они ее зачем-то тщательно скрывали.

Вместе с тем непонятны разговоры о том, что Черчесова нужно немедленно снять с поста. Всем известно, что финальный турнир — не чета ни отборочному, ни тем более всяким спаррингам. Всем известно, что тренер назначен с прицелом именно под финальный. Всем известно, что за четыре дня, да при постоянно меняющемся кадровом контингенте, игру поставить невозможно, как и за несколько разрозненных недельных сборов. Это не клуб, где все ежедневно под рукой и сроки не ограничены двумя понедельниками. Так почему вдруг нужно именно сейчас отказываться от услуг штаба, которому была доверена серьезная работа и еще большая ответственность? Не дав возможности отработать искомый финальный турнир — Кубок конфедераций — с нормальным циклом подготовки. Даже насчет всеми любимого Гуса Хиддинка есть примета, что в отборе и «товарняках» он не силен, зато на решающих стадиях работает волшебником. Надо быть последовательными.

Евгений ЗЫРЯНКИН.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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