Россия — Бельгия: дьявольский «отскок»
Вчера в первом в истории стадиона «Фишт» футбольном матче сборная России ушла от поражения во встрече с Бельгией, отыграв два гола на последних минутах.
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Видимо, что-то случилось...
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Если вы ждете здравиц и славословий в честь сборной России — можете сразу перелистнуть страницу. При всем уважении к характеру и страсти наших футболистов, продемонстрированных в последние 15 минут и позволивших свести вничью безнадежно проигранную встречу, переоценивать произошедшее бессмысленно — нам же самим хуже будет в следующий раз. Да, несомненно, молодцы, даже вот так: «Мо-лод-цы!» Но — с тем плохо скрываемым снисхождением, с каким хвалят подростка, старательно спасшего партию в шахматы и гордящегося этим, не заметив, что взрослый несколько раз отказался поставить мат да еще и потихонечку, душевно скормил ему ферзя, чтобы порадовать юного друга.
Иначе говоря, для нынешней сборной России 3:3 с Бельгией — выдающееся достижение. А по меркам серьезным, которыми мы привыкли и уже вряд ли отучимся оперировать, по большому счету — это не более чем счастливый «отскок» от полуосновного состава, игравшего к тому же «вполноги». И даже в минуту радости после гола Бухарова не возникло ни малейшего сомнения, что звездной основой, да в официальном матче, бельгийцы сровняли бы нашу команду с газоном. Особенно при счете 2:3, после глупо провороненной атаки «два в два», внезапно нарушившей их благоденствие. Французы год назад, кстати, именно это и сделали. А помните, как уверяли нас тогда, что сборная сыграла неплохо? И ведь нашлись те, кто кивнул….
Поэтому если
Не бывает в футболе сильных команд, хорошо играющих только 15 минут. Причем последних минут, когда против измотанного соперника, ровно три дня назад вывернувшегося наизнанку в отборочном матче с зубастыми греками, выскочили свежие и охочие до игры, а главное — мастеровитые ребята. О том, что Миранчук с Глушаковым многое умеют и не меньше могут, мы знаем прекрасно и
Нельзя оценивать игру только по светлым пятнам, сколько б их ни было. Практика показывает, что из пятен никогда еще не получалось красивой картины — одна только мазня.
Появления на поле Алексея и Александра — тех немногих из нынешнего созыва, кто способен творить и делать результат, —
Вместе с тем непонятны разговоры о том, что Черчесова нужно немедленно снять с поста. Всем известно, что финальный турнир — не чета ни отборочному, ни тем более всяким спаррингам. Всем известно, что тренер назначен с прицелом именно под финальный. Всем известно, что за четыре дня, да при постоянно меняющемся кадровом контингенте, игру поставить невозможно, как и за несколько разрозненных недельных сборов. Это не клуб, где все ежедневно под рукой и сроки не ограничены двумя понедельниками. Так почему вдруг нужно именно сейчас отказываться от услуг штаба, которому была доверена серьезная работа и еще большая ответственность? Не дав возможности отработать искомый финальный турнир — Кубок конфедераций — с нормальным циклом подготовки. Даже насчет всеми любимого Гуса Хиддинка есть примета, что в отборе и «товарняках» он не силен, зато на решающих стадиях работает волшебником. Надо быть последовательными.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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