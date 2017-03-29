Если вы ждете здравиц и славословий в честь сборной России — можете сразу перелистнуть страницу. При всем уважении к характеру и страсти наших футболистов, продемонстрированных в последние 15 минут и позволивших свести вничью безнадежно проигранную встречу, переоценивать произошедшее бессмысленно — нам же самим хуже будет в следующий раз. Да, несомненно, молодцы, даже вот так: «Мо-лод-цы!» Но — с тем плохо скрываемым снисхождением, с каким хвалят подростка, старательно спасшего партию в шахматы и гордящегося этим, не заметив, что взрослый несколько раз отказался поставить мат да еще и потихонечку, душевно скормил ему ферзя, чтобы порадовать юного друга.

Иначе говоря, для нынешней сборной России 3:3 с Бельгией — выдающееся достижение. А по меркам серьезным, которыми мы привыкли и уже вряд ли отучимся оперировать, по большому счету — это не более чем счастливый «отскок» от полуосновного состава, игравшего к тому же «вполноги». И даже в минуту радости после гола Бухарова не возникло ни малейшего сомнения, что звездной основой, да в официальном матче, бельгийцы сровняли бы нашу команду с газоном. Особенно при счете 2:3, после глупо провороненной атаки «два в два», внезапно нарушившей их благоденствие. Французы год назад, кстати, именно это и сделали. А помните, как уверяли нас тогда, что сборная сыграла неплохо? И ведь нашлись те, кто кивнул….

Поэтому если кто-нибудь после этой ничьей вам скажет, что «у нас снова есть команда», бегите от него как от огня, отмахивайтесь, чем только можно. Иначе вас опять обманут, а потом облапошат. Не далее чем в июне.

Не бывает в футболе сильных команд, хорошо играющих только 15 минут. Причем последних минут, когда против измотанного соперника, ровно три дня назад вывернувшегося наизнанку в отборочном матче с зубастыми греками, выскочили свежие и охочие до игры, а главное — мастеровитые ребята. О том, что Миранчук с Глушаковым многое умеют и не меньше могут, мы знаем прекрасно и давным-давно — как и про зажигающийся время от времени спичечными вспышками талант Бухарова. Но ни в одном крупном турнире — к которому, собственно, и идет подготовка, — никто не позволит нам такой роскоши: проваливать три четверти встречи, а потом, словно по щелчку пальцев, все спасать.

Нельзя оценивать игру только по светлым пятнам, сколько б их ни было. Практика показывает, что из пятен никогда еще не получалось красивой картины — одна только мазня.

Появления на поле Алексея и Александра — тех немногих из нынешнего созыва, кто способен творить и делать результат, — вообще-то ждали с самого начала. И если Черчесов нарочно приберег их на концовку, предположив, что там они будут нужнее и перевернут все с ног на голову — он, безусловно, мудрый Каа. Иначе к нему возникает резонный вопрос. Потому что до тех пор, пока они не появились, сборная вдевятером кучилась у собственной штрафной, не представляя, как от нее хотя бы на двадцать метров отодвинуться, и бельгийцы, припеваючи наколотившие полную сетку, когда им наскучило гонять мяч «сухарем», не знали ни забот ни хлопот, гуляя по траве беззаботными туристами. Внятной игровой идеи у российских футболистов не было. А если и была, они ее зачем-то тщательно скрывали.

Вместе с тем непонятны разговоры о том, что Черчесова нужно немедленно снять с поста. Всем известно, что финальный турнир — не чета ни отборочному, ни тем более всяким спаррингам. Всем известно, что тренер назначен с прицелом именно под финальный. Всем известно, что за четыре дня, да при постоянно меняющемся кадровом контингенте, игру поставить невозможно, как и за несколько разрозненных недельных сборов. Это не клуб, где все ежедневно под рукой и сроки не ограничены двумя понедельниками. Так почему вдруг нужно именно сейчас отказываться от услуг штаба, которому была доверена серьезная работа и еще большая ответственность? Не дав возможности отработать искомый финальный турнир — Кубок конфедераций — с нормальным циклом подготовки. Даже насчет всеми любимого Гуса Хиддинка есть примета, что в отборе и «товарняках» он не силен, зато на решающих стадиях работает волшебником. Надо быть последовательными.

Евгений ЗЫРЯНКИН.