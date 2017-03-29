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29 марта 2017, 1:01 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Краснодарские шведы победили на родине Роналду

В товарищеском матче, который прошел на Мадейре, шведы вырвали победу у Португалии, уступая 0:2 после первого тайма.

В товарищеском матче который прошел на <span class=error>Мадейре</span> шведы вырвали победу у Португалии. Увеличить
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В субботу Криштиану Роналду оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2018 против венгров, довел свой личный счет голов за сборную до 70-ти и вышел на четвертое место в топе самых результативных игроков европейских сборных за всю историю. Позади остались Герд Мюллер и Златан Ибрагимович, впереди — Клозе, Кочиш и Пушкаш. До лидера всего 14 мячей, и, кажется, Роналду легко преодолеет эту дистанцию.

Отмечать юбилейный гол главный герой португальского футбола отправился на родную Мадейру. Не один, а с друзьями — от Фернанду Сантуша до Луиша Нету. Вместе с собой прихватили Кубок Европы для показа всем желающим и сборную Швеции для товарищеского матча. В последний раз национальная команда Португалии гостила на отдаленном острове 16 лет назад, поэтому новый визит должен был стать незабываемым. Масштабности празднику добавили и местные жители. Они не только до отказа забили 10-тысячник «Эштадиу ду Маритиму», но и решились-таки переименовать аэропорт в честь Роналду. Имя главной звезды Мадейры терминалу присвоят 29 марта, но статую в честь КриРо там установили заблаговременно.

Фернаду Сантуш выставил на матч против шведов экспериментальный состав — с дебютантом Марафоной в воротах, «зенитовской» связкой Нету — Бруну Алвеш в центре защиты и молодыми Бернанду Силвой и Желсоном Мартиншем в нападении. Из 11 человек, вышедших в «старте» против Венгрии, остался лишь один. Конечно же, Роналду. Не дать ему сыграть на глазах земляков было бы преступлением.
У шведов из основы, обыгравшей белорусов, тоже уцелел лишь один футболист — краснодарец Гранквист. Компанию в стартовом составе ему составил товарищ по клубу Классон.

Именно он и стал самым активным у шведов в первом тайме. Полузащитник имел два неплохих момента, но сначала не смог переиграть Марафону, а потом пробил выше ворот. А вот Гранквисту удалось забить, но вряд ли он будет вспоминать этот момент с радостью — защитник срезал мяч в свои ворота после классного прохода Мартинша.

С помощью автогола португальцы удвоили счет, а первый мяч провел, разумеется, Роналду. Тот же Мартинш сделал хорошую передачу в штрафную и бомбардир ударом в касание угодил точно в угол. Так Криштиану догнал Клозе в европейском топе лучших бомбардиров сборных всех времен. Интересно, что перед обоими голами шведы владели преимуществом, но транжирили моменты, слишком увлекались наступлением и нарывались на разящий контрвыпад.

Главный стадион Мадейры часто называют не по официальному имени, а по прозвищу — «Котел». Возможно, на матчах «Маритиму» он действительно ревет и клокочет, но во время игры сборных обстановка на трибунах была весьма камерной. За весь матч болельщики взрывались лишь раза три — когда португальцы забивали голы и когда Фернанду Сантуш решил, что все приличия уже соблюдены и заменил Роналду. Его провожали с поля громовыми овациями.

К этому моменту шведы уже отыграли один мяч. Классон наконец-то прервал полосу невезения и здорово сыграл вторым темпом. Марафона парировал удар Телина, но с добиванием полузащитника «Краснодара» не справился.

Чуть позже неугомонный Классон сравнял счет — ускользнул от Семеду при подаче углового и переправил мяч в ближний угол.

Ну, а уже в добавленное время на автогол Гранквиста любезно ответил Канселу. Хулт прострелил в штрафную, попал в опорную ногу португальца и от нее мяч отскочил в ворота. Скандинавы изрядно подпортили праздник имени Криштиану Роналду на Мадейре.

28.03.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Dos Barreiros
Португалия 2:3 Швеция
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Янне Андерссон
Голы
18′ Криштиану Роналду  
34′ Андреас Гранквист  
  Виктор Классон 57′
  Виктор Классон 76′
  Жоау Канселу 90+3′
Составы
Марафона 22
Жоау Канселу 24
Бруну Алвеш 2
Луиш Нету 4
Ренату Санчеш 16
46′ Элизеу 19
Нелсон Семеду 25
79′ Желсон Мартинш 23
Андре Гомиш 15
46′ Бернарду Силва 11
Эдер 9
46′ Жоау Моутинью 8
Луиш Мигел Пиззи 17
58′ Криштиану Роналду 7
Рикарду Куарежма 20
46′ Данилу Перейра 13
Виллиам Карвалью 14
12 Карл-Юхан Юнссон
17 Никлас Хулт
6 Виктор Классон
11 Исаак Телин
7 Себастьян Ларссон
13 Якоб Юханссон
4 Андреас Гранквист 46′
18 Понтус Янссон
14 Филип Хеландер 89′
15 Оскар Хильемарк
16 Эмиль Крафт 70′
2 Микаэль Лустиг
19 Сэм Ларссон 67′
21 Джимми Дурмаз
22 Кристоффер Нюман 87′
9 Маркус Берг
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 7
6 Угловые 5
12 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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