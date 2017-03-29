Краснодарские шведы победили на родине Роналду

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В субботу Криштиану Роналду оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2018 против венгров, довел свой личный счет голов за сборную до 70-ти и вышел на четвертое место в топе самых результативных игроков европейских сборных за всю историю. Позади остались Герд Мюллер и Златан Ибрагимович, впереди — Клозе, Кочиш и Пушкаш. До лидера всего 14 мячей, и, кажется, Роналду легко преодолеет эту дистанцию.

Отмечать юбилейный гол главный герой португальского футбола отправился на родную Мадейру. Не один, а с друзьями — от Фернанду Сантуша до Луиша Нету. Вместе с собой прихватили Кубок Европы для показа всем желающим и сборную Швеции для товарищеского матча. В последний раз национальная команда Португалии гостила на отдаленном острове 16 лет назад, поэтому новый визит должен был стать незабываемым. Масштабности празднику добавили и местные жители. Они не только до отказа забили 10-тысячник «Эштадиу ду Маритиму», но и решились-таки переименовать аэропорт в честь Роналду. Имя главной звезды Мадейры терминалу присвоят 29 марта, но статую в честь КриРо там установили заблаговременно.

Фернаду Сантуш выставил на матч против шведов экспериментальный состав — с дебютантом Марафоной в воротах, «зенитовской» связкой Нету — Бруну Алвеш в центре защиты и молодыми Бернанду Силвой и Желсоном Мартиншем в нападении. Из 11 человек, вышедших в «старте» против Венгрии, остался лишь один. Конечно же, Роналду. Не дать ему сыграть на глазах земляков было бы преступлением.

У шведов из основы, обыгравшей белорусов, тоже уцелел лишь один футболист — краснодарец Гранквист. Компанию в стартовом составе ему составил товарищ по клубу Классон.

Именно он и стал самым активным у шведов в первом тайме. Полузащитник имел два неплохих момента, но сначала не смог переиграть Марафону, а потом пробил выше ворот. А вот Гранквисту удалось забить, но вряд ли он будет вспоминать этот момент с радостью — защитник срезал мяч в свои ворота после классного прохода Мартинша.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">O 2º golo de Portugal. Ao intervalo: Portugal 2-0 Suécia! <a href="https://twitter.com/hashtag/PORxSWE?src=hash">#PORxSWE</a> <a href="https://t.co/IFbjhBBrSK">pic.twitter.com/IFbjhBBrSK</a></p>— Portugal (@selecaoportugal) <a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/846809606336761860">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С помощью автогола португальцы удвоили счет, а первый мяч провел, разумеется, Роналду. Тот же Мартинш сделал хорошую передачу в штрафную и бомбардир ударом в касание угодил точно в угол. Так Криштиану догнал Клозе в европейском топе лучших бомбардиров сборных всех времен. Интересно, что перед обоими голами шведы владели преимуществом, но транжирили моменты, слишком увлекались наступлением и нарывались на разящий контрвыпад.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">O 1º golo é para o homem da casa: Cristiano Ronaldo​! Portugal ?? 1x0 ?? Suécia. <a href="https://twitter.com/hashtag/PORxSWE?src=hash">#PORxSWE</a> <a href="https://t.co/Nnmi6xluSg">pic.twitter.com/Nnmi6xluSg</a></p>— Portugal (@selecaoportugal) <a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/846804139124371458">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главный стадион Мадейры часто называют не по официальному имени, а по прозвищу — «Котел». Возможно, на матчах «Маритиму» он действительно ревет и клокочет, но во время игры сборных обстановка на трибунах была весьма камерной. За весь матч болельщики взрывались лишь раза три — когда португальцы забивали голы и когда Фернанду Сантуш решил, что все приличия уже соблюдены и заменил Роналду. Его провожали с поля громовыми овациями.

К этому моменту шведы уже отыграли один мяч. Классон наконец-то прервал полосу невезения и здорово сыграл вторым темпом. Марафона парировал удар Телина, но с добиванием полузащитника «Краснодара» не справился.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Amistoso?src=hash">#Amistoso</a> ?? v ?? De esta forma, <a href="https://twitter.com/hashtag/Suecia?src=hash">#Suecia</a> igualó el partido con <a href="https://twitter.com/hashtag/Portugal?src=hash">#Portugal</a>. Obra de Viktor Claesson <a href="https://t.co/cLOkj7UsPo">pic.twitter.com/cLOkj7UsPo</a></p>— Camino a Rusia (@caminoarusia) <a href="https://twitter.com/caminoarusia/status/846820586315829248">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чуть позже неугомонный Классон сравнял счет — ускользнул от Семеду при подаче углового и переправил мяч в ближний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a brilliant backheel from Viktor Claesson just before the goal! <a href="https://t.co/AeWIC8DD3U">pic.twitter.com/AeWIC8DD3U</a></p>— ?? (@SwedeStats) <a href="https://twitter.com/SwedeStats/status/846828610791100417">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ну, а уже в добавленное время на автогол Гранквиста любезно ответил Канселу. Хулт прострелил в штрафную, попал в опорную ногу португальца и от нее мяч отскочил в ворота. Скандинавы изрядно подпортили праздник имени Криштиану Роналду на Мадейре.