Краснодарские шведы победили на родине Роналду

В субботу Криштиану Роналду оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2018 против венгров, довел свой личный счет голов за сборную до 70-ти и вышел на четвертое место в топе самых результативных игроков европейских сборных за всю историю. Позади остались Герд Мюллер и Златан Ибрагимович, впереди — Клозе, Кочиш и Пушкаш. До лидера всего 14 мячей, и, кажется, Роналду легко преодолеет эту дистанцию.
Отмечать юбилейный гол главный герой португальского футбола отправился на родную Мадейру. Не один, а с друзьями — от Фернанду Сантуша до Луиша Нету. Вместе с собой прихватили Кубок Европы для показа всем желающим и сборную Швеции для товарищеского матча. В последний раз национальная команда Португалии гостила на отдаленном острове 16 лет назад, поэтому новый визит должен был стать незабываемым. Масштабности празднику добавили и местные жители. Они не только до отказа забили 10-тысячник «Эштадиу ду Маритиму», но и решились-таки переименовать аэропорт в честь Роналду. Имя главной звезды Мадейры терминалу присвоят 29 марта, но статую в честь КриРо там установили заблаговременно.
Фернаду Сантуш выставил на матч против шведов экспериментальный состав — с дебютантом Марафоной в воротах, «зенитовской» связкой Нету — Бруну Алвеш в центре защиты и молодыми Бернанду Силвой и Желсоном Мартиншем в нападении. Из 11 человек, вышедших в «старте» против Венгрии, остался лишь один. Конечно же, Роналду. Не дать ему сыграть на глазах земляков было бы преступлением.
У шведов из основы, обыгравшей белорусов, тоже уцелел лишь один футболист — краснодарец Гранквист. Компанию в стартовом составе ему составил товарищ по клубу Классон.
Именно он и стал самым активным у шведов в первом тайме. Полузащитник имел два неплохих момента, но сначала не смог переиграть Марафону, а потом пробил выше ворот. А вот Гранквисту удалось забить, но вряд ли он будет вспоминать этот момент с радостью — защитник срезал мяч в свои ворота после классного прохода Мартинша.
С помощью автогола португальцы удвоили счет, а первый мяч провел, разумеется, Роналду. Тот же Мартинш сделал хорошую передачу в штрафную и бомбардир ударом в касание угодил точно в угол. Так Криштиану догнал Клозе в европейском топе лучших бомбардиров сборных всех времен. Интересно, что перед обоими голами шведы владели преимуществом, но транжирили моменты, слишком увлекались наступлением и нарывались на разящий контрвыпад.
Главный стадион Мадейры часто называют не по официальному имени, а по прозвищу — «Котел». Возможно, на матчах «Маритиму» он действительно ревет и клокочет, но во время игры сборных обстановка на трибунах была весьма камерной. За весь матч болельщики взрывались лишь раза три — когда португальцы забивали голы и когда Фернанду Сантуш решил, что все приличия уже соблюдены и заменил Роналду. Его провожали с поля громовыми овациями.
К этому моменту шведы уже отыграли один мяч. Классон наконец-то прервал полосу невезения и здорово сыграл вторым темпом. Марафона парировал удар Телина, но с добиванием полузащитника «Краснодара» не справился.
Чуть позже неугомонный Классон сравнял счет — ускользнул от Семеду при подаче углового и переправил мяч в ближний угол.
Ну, а уже в добавленное время на автогол Гранквиста любезно ответил Канселу. Хулт прострелил в штрафную, попал в опорную ногу португальца и от нее мяч отскочил в ворота. Скандинавы изрядно подпортили праздник имени Криштиану Роналду на Мадейре.