Сборная Франции проиграла испанцам, гол Гризманна был отменен после видеоповтора

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Мячи забили Давид Сильва (68-я минута, с пенальти) и Херард Деулофеу (77).
На 48-й минуте матча Антуан Гризманн забил гол. Сначала главный арбитр встречи засчитал мяч, но затем после переговоров с видеоарбитром гол был отменен из-за офсайда, который случился на несколько секунд ранее.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.