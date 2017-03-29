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https://sport.mail.ru/news/football-national/29236171/
29 марта 2017, 0:21 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Франции проиграла испанцам, гол Гризманна был отменен после видеоповтора

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу на своем поле проиграла команде Испании со счетом 0:2 в товарищеском матче.

На 48-й минуте нападающий забил гол сначала главный арбитр встречи засчитал мяч но затем после переговоров с <span class=error>видеоарбитром</span> гол был отменен <nobr>из-за </nobr><span class=error>офсайда</span> который случился на несколько секунд ранее. Увеличить
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Мячи забили Давид Сильва (68-я минута, с пенальти) и Херард Деулофеу (77).

На 48-й минуте матча Антуан Гризманн забил гол. Сначала главный арбитр встречи засчитал мяч, но затем после переговоров с видеоарбитром гол был отменен из-за офсайда, который случился на несколько секунд ранее.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.

28.03.2017 22:00 матчи: Товарищеский матч Stade de France
Франция 0:2 Испания
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дидье Дешам Хулен Лопетеги
Голы
  Давид Сильва 68′
  Жерар Деулофеу 77′
Составы
Юго Ллорис 1
55′ Кристоф Жалле 2
Левен Кюрзава 3
Лоран Косьельни 21
Самюэль Юмтити 22
Н`Голо Канте 13
Антуан Гризманн 7
80′ Корантен Толиссо 6
Тома Лемар 20
19′ 46′ Адриен Рабьо 18
Темуе Бакайоко 24
80′ Кевин Гамейро 10
Усман Дембеле 11
65′ Кильян Мбаппе 12
Оливье Жиру 9
1 Давид де Хеа
20 Даниэль Карвахаль
3 Жерар Пике
15 Серхио Рамос
5 Серхио Бускетс
18 Жорди Альба 86′
14 Фернандес Иглесиас Начо
6 Андрес Иньеста 52′
10 Тиагу Алькантара
8 Коке 74′
12 Андер Агуэра Эррера
7 Альваро Мората 84′
17 Яго Аспас
9 Родригес Педро 67′
16 Жерар Деулофеу
22 Франсиско Роман Иско 53′
21 Давид Сильва
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
13 Фолы 14
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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