Сборная Франции проиграла испанцам, гол Гризманна был отменен после видеоповтора

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Давид Сильва (68-я минута, с пенальти) и Херард Деулофеу (77).

На 48-й минуте матча Антуан Гризманн забил гол. Сначала главный арбитр встречи засчитал мяч, но затем после переговоров с видеоарбитром гол был отменен из-за офсайда, который случился на несколько секунд ранее.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наглядный пример, как работают видеоповторы в футболе<a href="https://t.co/pBoAJqOWB3">https://t.co/pBoAJqOWB3</a> <a href="https://t.co/0hSF5tx1uX">pic.twitter.com/0hSF5tx1uX</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/846821954808098816">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>