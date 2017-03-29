Исландия одолела Ирландию, Австрия сыграла вничью с Финляндией

Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил Хордур Магнуссон.



Команда Австрии на домашнем стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке сыграла вничью со сборной Финляндии (1:1). На 62-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд, однако на 76-й минуте Фредрик Йенсен сравнял счёт.