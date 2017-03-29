Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29236101/
29 марта 2017, 0:00 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Исландия одолела Ирландию, Австрия сыграла вничью с Финляндией

Сборная Исландии в товарищеском матче одержала минимальную победу над командой Ирландии.

Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил Хордур Магнуссон.

Команда Австрии на домашнем стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке сыграла вничью со сборной Финляндии (1:1). На 62-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд, однако на 76-й минуте Фредрик Йенсен сравнял счёт.

Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Австралии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Ирландии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Исландии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!