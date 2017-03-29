Исландия одолела Ирландию, Австрия сыграла вничью с Финляндией
Сборная Исландии в товарищеском матче одержала минимальную победу над командой Ирландии.
Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил Хордур Магнуссон.
Команда Австрии на домашнем стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке сыграла вничью со сборной Финляндии (1:1). На 62-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд, однако на 76-й минуте Фредрик Йенсен сравнял счёт.
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