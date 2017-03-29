Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии
Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче.
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Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.
На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.
|28.03.2017 21:45
|матчи: Товарищеский матч
|Amsterdam ArenA
|Нидерланды
|1:2
|Италия
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Фред Грим
|Джампьеро Вентура
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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