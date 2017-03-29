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29 марта 2017, 0:05 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии

Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче.

Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.

На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.

28.03.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Amsterdam ArenA
Нидерланды 1:2 Италия
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Фред Грим Джампьеро Вентура
Голы
10′ Алессио Романьоли  
  Эдер 11′
  Леонардо Бонуччи 32′
Составы
Йерун Зут 1
Кенни Тете 2
Бруну Мартинс Инди 3
Уэсли Худт 4
Мемфис Депай 9
Джермейн Ленс 7
83′ Дэйли Блинд 5
Ник Фиргефер 15
77′ Джорджиньо Вайналдум 8
Йенс Торнстра 18
83′ Дави Классен 10
Весли Снайдер 20
45′ Кевин Стротман 6
Тонни Вилхена 16
89′ Квинси Промес 11
Стевен Бергхейс 17
12 Джанлуиджи Доннарумма
3 Алессио Романьоли
5 Даниэле Ругани 48′
19 Леонардо Бонуччи
18 Марко Пароло
22 Давиде Дзаппакоста 62′
15 Леонардо Спинаццола
4 Маттео Дармиан 89′
23 Данило Д`Амброзио
10 Марко Верратти 90′
25 Симоне Верди
11 Чиро Иммобиле 53′
9 Андреа Белотти
17 Эдер 69′
20 Андреа Петанья
16 Даниэле Де Росси 37′
8 Роберто Гальярдини
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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