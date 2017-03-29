Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии

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Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.



На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.