Португалия — Швеция — 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота
Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.
На исходе часа игры Виктор Классон, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.
В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.
|28.03.2017 21:45
|матчи: Товарищеский матч
|Dos Barreiros
|Португалия
|2:3
|Швеция
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Янне Андерссон
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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