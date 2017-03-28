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В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.



На исходе часа игры Виктор Классон, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.

В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.