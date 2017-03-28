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28 марта 2017, 23:49 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Португалия — Швеция — 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота

Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Увеличить
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В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.

На исходе часа игры Виктор Классон, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.

В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.

28.03.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Dos Barreiros
Португалия 2:3 Швеция
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Янне Андерссон
Голы
18′ Криштиану Роналду  
34′ Андреас Гранквист  
  Виктор Классон 57′
  Виктор Классон 76′
  Жоау Канселу 90+3′
Составы
Марафона 22
Жоау Канселу 24
Бруну Алвеш 2
Луиш Нету 4
Ренату Санчеш 16
46′ Элизеу 19
Нелсон Семеду 25
79′ Желсон Мартинш 23
Андре Гомиш 15
46′ Бернарду Силва 11
Эдер 9
46′ Жоау Моутинью 8
Луиш Мигел Пиззи 17
58′ Криштиану Роналду 7
Рикарду Куарежма 20
46′ Данилу Перейра 13
Виллиам Карвалью 14
12 Карл-Юхан Юнссон
17 Никлас Хулт
6 Виктор Классон
11 Исаак Телин
7 Себастьян Ларссон
13 Якоб Юханссон
4 Андреас Гранквист 46′
18 Понтус Янссон
14 Филип Хеландер 89′
15 Оскар Хильемарк
16 Эмиль Крафт 70′
2 Микаэль Лустиг
19 Сэм Ларссон 67′
21 Джимми Дурмаз
22 Кристоффер Нюман 87′
9 Маркус Берг
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 7
6 Угловые 5
12 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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